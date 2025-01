El PP frena el ataque de Moncloa por el rechazo al decreto "ómnibus": "No tenemos la culpa de que no tenga apoyos"

El PP ve claramente que el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida después de haber perdido dos importantes votaciones en el Congreso de los Diputados, las primeras tras el regreso de las Navidades. En Génova señalan que un "gobierno que no gobierna" no tiene más salida que la convocatoria anticipada de elecciones y, ante el reparto de culpas que el Ejecutivo ya trata imputar al principal partido de la oposición al que exige "explicaciones", en el PP frenan cualquier tipo de responsabilidad. "Nosotros no tenemos la culpa de que el Gobierno no tenga apoyos", señalan. Se declina cualquier responsabilidad al respecto, pues, el Ejecutivo, explican, presentó un «decreto trampa» en el que se mezclaban cesiones a sus socios con medidas de gran calado social.

«Si no pueden gobernar el colmo es que responsabilicen a la oposición», se quejó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus redes sociales. Apuntó, además, el final de legislatura y reclamó la convocatoria anticipada de elecciones. «Esta legislatura es ingobernable. Sin la confianza de la Cámara, ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia», sentenció. Para los populares es «inasumible seguir, sin capacidad para sacar presupuestos, reales decretos o leyes». Feijóo pidió así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "apartarse" tras las dos derrotas parlamentarias sufridas este miércoles, respecto al gravamen de las energéticas y el decreto de medidas económicas y sociales, "ómnibus". Este último, contó con el voto en contra del PP, Vox y Junts.

"Esta legislatura es ingobernable", avisa el jefe de la oposición quien recalca, al igual que su partido viene avisando desde hace tiempo que "sin capacidad para sacar presupuestos, reales decretos o leyes, y con más corrupción cada día, es inasumible seguir". "Que dejen en paz a los españoles. Que dejen paso al servicio público", ha afirmado.

En el Gobierno responsabilizan a los populares de impedir con sus votos la subida de las pensiones. Sin embargo, en el PP advierten de que el Ejecutivo usa como "rehenes a los pensionistas" para culpar a la oposición de que en febrero decaiga la subida del 2,8% de las pensiones. Los populares ya habían advertido al Ejecutivo de que si quería el apoyo del PP al decreto ómnibus debía cesar en su intento de mezclar medidas sociales con cesiones a sus socios, como el "regalo" del palacete al PNV. Y es que en un mismo decreto, el Ejecutivo ha mezclado medidas que rechazan de facto los populares como subidas de impuestos a la luz, no se han incluido las prórrogas a las bajadas de impuestos al IVA de los alimentos básicos y de la luz o sí se ha incorporado la prórroga a la suspensión de los desahucios, que según el PP lo que hace es "proteger" a los okupas. Tampoco se incluyen las previsiones de ingresos de 2025 a las entregas a cuenta. Entre estas medidas, el Gobierno incorporó las que sí contaban con el aval del PP que son las ayudas a la Dana, a la Palma o la revalorización de pensiones. Este "totum revolutum" ha hecho imposible el apoyo del PP.

Así, el propio Feijóo tildó de "miserable" que se mezclara en el decreto la subida de las pensiones con el "chantaje" del PNV, por la cesión del palacete de París cedido a los nacionalistas vascos y que alberga la sede del Instituto Cervantes.

Los populares ofrecen al Ejecutivo dos opciones que pasan por presentar de manera urgente un Real Decreto Ley que lleve solo y únicamente la subida de pensiones, donde el PP compromete su apoyo o tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley presentada este mismo miércoles en la que solo se incluye la subida de pensiones, sin contrapartidas.