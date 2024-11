La gestación exprés del puesto de alta dirección para el hermano de Sánchez: se planteó seis días después de ver "excesivo" el aumento de personal

El puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz que terminó adjudicándose a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se planteó por primera vez en octubre de 2017 "de manera urgente" solo seis días después de que el presidente de la institución, el socialista Miguel Ángel Gallardo, considerase que las peticiones de aumento de personal desde el área de Cultura -entre las que no se incluía la necesidad de crear esa plaza que no existía con anterioridad- eran excesivas. "Me parece que pedís mucho personal", contestó Gallardo a la relación de necesidades organizativas y presupuestarias que le remitió Elisa Moriano, la directora del área de Cultura y Acción Ciudadana.

Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que los agentes analizan los correos intervenidos en la Diputación a David Sánchez y a otros ocho altos cargos de la institución -un dictamen que ha llevado a la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, a citar a declarar como investigado al hermano del presidente del Gobierno- en el que la unidad policial da cuenta de cómo se decidió crear la plaza de alta dirección.

Durante septiembre y octubre de 2016, señala, al hilo de la elaboración de los presupuestos de la Diputación, en el seno del área de Cultura se pergeñando las "necesidades" de personal para confeccionar el presupuesto de la misma. El 5 de octubre, en la propuesta de resumen no se hace "mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios" dependientes de la Diputación, hasta el punto de que el propio Gallardo trasladó que la propuesta de personal era "excesiva", según la UCO.

Sin embargo, seis días más tarde, el 11 de octubre un técnico asesor, "siguiendo instrucciones de su directora", solicita a la responsable del área de Cultura la elaboración de una memoria justificativa "para la creación de un puesto de alta dirección, como coordinador de los dos conservatorios provinciales", petición que se hace "de manera urgente" imponiendo "un plazo de dos días para su elaboración". Se trataba, según los correos intervenidos, de determinar "qué puede gestionar y coordinar" el futuro responsable de ese puesto de trabajo.

Los encargados de los dos conservatorios se pusieron manos a la obra. Y a la Guardia Civil le llama la atención que el director del Conservatorio Superior de Música señale que aunque el puesto es de agradecer, "existen otras necesidades imprescindibles". La directora del otro centro, el Conservatorio Profesional de Música -que en su propuesta inicial no hacía ni mención a ese puesto- detalla los cometidos que podría asumir el futuro coordinador, que serían reproducidas en la convocatoria publicada en el BOE el 19 de mayo de 2017. El puesto se adjudicó finalmente a David Sánchez el 3 de julio de ese año.

La Guardia Civil -que en ese oficio pide a la jueza la intervención de las cuentas de correo de otros seis altos cargos de la Diputación- constata que "varios trabajadores" de la institución participaron en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y en la definición de las funciones y cometidos para el puesto de trabajo, unos perfiles que finalmente "se replicaron" en la convocatoria. Pero como esas cuentas no han sido intervenidas, se queja, "no se ha tenido acceso a la información"