Gibraltar hostiga una vez más a un pesquero español

Tras un nuevo episodio de «hostigamiento» por parte de las patrulleras de Gibraltar, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno español en funciones que actúe en defensa del pesquero español «Mi Daniela» frente al «acoso» al que es sometido desde el Peñón. La Junta de Andalucía sale así en defensa de Jonathan Sánchez, el patrón del pesquero «Mi Daniela», que ha sido abordado por tres embarcaciones de Gibraltar e investigado de nueve cargos por pescar frente a la costa este de la Roca. La consejera andaluza ha recordado a Gibraltar «la jurisdicción española de las aguas», en las que ha abordado en los últimos días a esta embarcación del municipio gaditano de La Línea de la Concepción. A través de una nota de prensa, ha solicitado a Gibraltar «que cese, de inmediato, el acoso» de este pesquero por parte de la Policía Real de Gibraltar. «El Gobierno de España no puede ampararse en que se encuentra en funciones para no prestar auxilio y defender a nuestros pesqueros ante un conflicto con Gibraltar que agudiza la situación que sufren los pescadores de la zona a raíz de la incidencia del alga asiática, la escasez de pesca o el vertido de fuel», manifiesta.

Por su parte, Jonathan Sánchez ha difundido un vídeo en el que explica que el miércoles acudió a otra zona a pescar para evitar problemas y señaló que la Guardia Civil, que le acompañó, ayer no lo hizo. El pescador ha reclamado el apoyo del Gobierno ante «el acoso diario», esperando que esta situación se solucione «rápido». En declaraciones a Ep, Sánchez ha asegurado que las aguas que rodean al Peñón son «españolas» y que desde Gibraltar «quieren apoderarse de tres millas» de aguas para hacer allí cosas «a su antojo».

Asimismo, el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador por el Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha pedido al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que «deje de presionar a las embarcaciones españolas, tanto oficiales como de pesca, para evitar crear un conflicto que no debe de existir, ya que Gibraltar no es propietario de las aguas que rodean a la colonia». En un comunicado, el primer edil ha lamentado «la actitud negativa y de confrontación de las autoridades del Peñón, acumulando ya varios incidentes de este tipo como cuando la semana pasada hubo un enfrentamiento con una embarcación de Vigilancia Aduanera, y estos días, cuando la Policía de Gibraltar y otra de Aduanas abordaron a un pesquero en aguas de Algeciras». Landaluce ha recordado que «Gibraltar no es propietario de las aguas de la Bahía y de la cara de levante, las que usa y que legalmente no son suyas». «Estamos sufriendo una presión sin excusas a embarcaciones españolas. Esta vez le ha tocado a “Mi Daniela”, cuyos propietarios se buscan la vida en el mar y en la zona donde siempre lo han hecho, buscando su sustento familiar», según el alcalde y senador.

Landaluce ahonda en que Gibraltar «sigue usurpando las aguas que no le pertenecen. Buena muestra de ello son los rellenos continuos, y no van a parar de intentar quitarnos lo que pertenece a España, y establece el derecho internacional y el Tratado de Utrecht. Buscan excusas para tensionar la situación», afirmaba el regidor.

Finalmente, ha expresado su solidaridad con los pescadores, también con los funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil del Mar, y ha pedido al Gobierno de España «que tome cartas en el asunto, ya que Gibraltar no está haciendo las cosas bien, ellos los saben, y el derecho nos ampara».

«Vamos a insistir en nuestras pretensiones. Pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe y deje de mirar para otra parte incumpliendo sus obligaciones, que proteja a los pescadores y proteste formalmente ante los organismos internacionales y ante las autoridades de Reino Unido», ha declarado.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha acusado al alcalde de Algeciras de «querer desviar la atención de su propia agenda interna». En un comunicado, Picardo ha insistido en que las aguas que rodean a Gibraltar «son exclusivamente británicas» y que si Landaluce insiste en defender la soberanía española «o bien es incapaz de entender la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o, simplemente, se niega a respetarla».

Así, ahonda en que dicha Convención establece que «ningún territorio puede tener una costa seca, lo que significa que la soberanía no puede terminar en la línea de costa y debe extenderse a las aguas circundantes».´

"Yo pesco en aguas españolas"

El pescador Jonathan Sánchez, de 33 años, se defiende: «Yo pesco en aguas españolas y mis redes son legales, tanto en España como en la Unión Europea». Sobre los incidentes a los que hace referencia la Policía de Gibraltar, Sánchez explica que se produjeron hace un mes, cuando una embarcación gibraltareña le grabó echando las redes al mar y generando «mucho revuelo» en redes sociales. «Cuando terminé de recoger mis redes, puse dirección a La Atunara y dicen que les embestí, pero eso es mentira». Sánchez, que además es presidente de la organización de productores pesqueros de Conil y de La Atunara, lamenta esta situación. «Quiero seguir pescando allí, porque es donde yo me gano el pan para mi casa», es su deseo ahora frustrado.