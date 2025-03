Dice la ciencia que si la Tierra comenzara a girar al revés, los desiertos se moverían y las corrientes oceánicas se verían alteradas. Incluso van más allá y pronostican que todo estaría bajo una amenaza constante, la sociedad colapsaría y necesitaríamos reorganizarnos a nivel geopolítico y demográfico.

La Tierra en España ya ha empezado a girar al revés. En un mano a mano, Puigdemont y Sánchez han empezado a reorganizar demográficamente el país con la reubicación de menores inmigrantes en el resto de las comunidades sin contar con los dirigentes de estas. Viene sobrevenido.

El baremo elegido es ninguno, salvo el capricho xenófobo de Puigdemont, al que no le gusta la población inmigrante, y el consentimiento del presidente del Gobierno, que no tiene otra cosa en mente que perjudicar a Madrid. ¿Giramos al revés, o no?

Si la variable fuese la extensión de las regiones, Cataluña mide 32.108 km2 frente a los 8.022 de Madrid (la primera representa el 6,3% de la superficie española y la segunda, el 1,6%), lo que demuestra que la región catalana es cuatro veces más grande que la madrileña y por ende goza de más espacio para albergar más población.

El reparto, me da hasta vergüenza reproducirlo, quedaría así: 27 menores inmigrantes para Cataluña y 806 para Madrid. Para más indecencia, los datos de cómo quedaría el reparto son dados a conocer por Junts, no por el Gobierno. ¿Giramos al revés, o no?

Lo nauseabundo de la ecuación es la fijación de Sánchez con Ayuso y lo que huela a PP. La indecencia es ver a los líderes madrileños llamando xenófoba a Ayuso y al PP mientras tragan con el insulto, la desigualdad hacia Madrid, a la vez que se postulan a gobernar Madrid. ¿Giramos al revés, o no?