El Gobierno ve "avanzada" la negociación con Junts y no da crédito a su órdago

El Gobierno no ve el órdago de Carles Puigdemont con la cuestión de confianza. En el Ejecutivo entienden el movimiento de Junts como una maniobra para marcar posición en la negociación presupuestaria y de cara a sus rivales de ERC, pero valoran positivamente que no hayan optado por romper los puentes. Mientras sigan sentados a la mesa -hechos-, las palabras no les preocupan, aseguran. De hecho, desde Moncloa revelan que las negociaciones con los independentistas catalanes están "avanzadas" en algunos de los compromisos que siguen pendientes. "El Gobierno cumple", repiten.

En este contexto, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que "no hay ni intención ni necesidad" de someterse a una cuestión de confianza como le piden sus socios. Un mecanismo constitucional que es prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y que no está en sus planes más inmediatos. No se va a abrir un nuevo frente. "El presidente del Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en este país, como se vio claramente demostrado en el pacto de investidura", ha defendido, para esquivar el golpe.

En el Gobierno tratan de desembarazarse de la sensación de inestabilidad ejecutiva que les acompaña desde el inicio de la legislatura por su precaria mayoría. Para ello, Alegría ha cuantificado cómo han conseguido aprobar hasta 25 leyes y que hace unas semanas se dudada de que fuera capaz de sacar adelante la reforma fiscal, que finalmente "se pudo aprobar" logrando ahormar todos los intereses de sus aliados. "Llegamos a un acuerdo con esa mayoría parlamentaria con los distintos grupos políticos y es en esa línea en la que vamos a trabajar", revindican.

Uno de los ejes que están centrando las conversaciones entre el Gobierno y Junts es el traspaso de las competencias sobre inmigración. En Moncloa hay optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo y reconocen que las conversaciones "siempre están abiertas". "Hay negociaciones que están avanzadas, pero para que ese avance sea definitivo y fructífero, nos van a permitir también que traslademos la absoluta y necesaria prudencia", recuerdan desde el Ejecutivo.

Ante las descalificaciones por parte de Puigdemont de que Sánchez "no es de fiar", desde Moncloa se ocupan en subrayar que el Gobierno "cumple con sus compromisos". "Algunos, lógicamente, se pueden cumplir de una manera más rápida porque son más sencillos y otros requieren mucho más tiempo, mucho más diálogo", ha puntualizado Alegría, para señalar que cuando haya un acuerdo "será conocido de una manera clara y transparente, y hasta la última coma, por parte de todos los ciudadanos".