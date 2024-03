El Gobierno «ignora» al Senado: 44 ausencias de ministros en nueve plenos

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y eso no gusta al Gobierno, a tenor del desprecio que muestra permanentemente con las ausencias continuas de los ministros y el presidente a las sesiones de control. En este sentido, las cifras son muy elocuentes: en las nueve sesiones de control desde noviembre en la Cámara Alta, Pedro Sánchez tan solo ha asistido una vez mientras que se han contabilizado 44 ausencias de ministros, según los datos recopilados por LA RAZÓN en base a las notificaciones que hace la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes antes de cada Pleno.

En concreto, el Senado, desde que se constituyera el 17 de agosto, ha celebrado 15 Plenos: si se contabiliza la sesión del próximo 2 de abril, que ya cuenta con orden del día y con notificaciones de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, van ya 16. Y en esos 16 Plenos, ha habido siete sin sesión de control (por ejemplo, ha habido varios que se han dedicado exclusivamente a la reforma del Reglamento o a debatir y votar mociones) y nueve que sí han tenido: en esos nueve se han contabilizado 44 ausencias, en total.

El Gobierno cuenta con 22 ministros y todos se han ausentado una vez, al menos. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es el que más veces ha plantado al Senado: lo ha hecho seis veces. Sí es cierto que, en su caso, por motivos de agenda internacional, se entiende que tenga menos disponibilidad para acudir al control a la Cámara Alta, aunque también es verdad que la actualidad marcada por varios frentes geopolíticos (guerra de Ucrania, conflicto en Gaza o las relaciones con Marruecos y Argelia) hace más necesario sus explicaciones. De hecho, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, también tiene una agenda internacional muy cargada por sus propias funciones y se ha ausentado tan solo la mitad de veces (3).

El segundo ministro que más veces se ha ausentado ha sido la vicepresidenta Teresa Ribera, quien no ha estado en cuatro ocasiones. A partir de ahí, con tres ausencias figura el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Con dos ausencias están Yolanda Díaz, Diana Morant, Óscar Puente, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres, Carlos Cuerpo, Isabel Rodríguez, Elma Saiz, Fernando Grande-Marlaska y Ernest Urtasun. Con solo una ausencia figuran María Jesús Montero, quien no estará presente en una sesión de control el próximo martes por primera vez; Jordi Hereu, Félix Bolaños, Ana Redondo, Luis Planas, Mónica García, José Luis Escrivá y Sira Rego.

En la sesión de control del próximo martes, además de Montero, también se ausentarán Robles, Marlaska, Puente, Alegría, Rodríguez, Urtasun y Bustinduy. En los últimos cuatro Plenos, el Gobierno ha notificado ocho ausencias por sesión, algo que parece que va a convertirse en regla. El Pleno que menos ausencias se notificaron fue el 12 de diciembre (solo una).

Esta cantidad de ausencias de los ministros ha generado malestar, como es lógico, en el PP. Fuentes populares señalan que están «indignados porque supone una falta de respeto absoluta por esta Cámara». «Una humillación no a este grupo, sino a la institución que representa la soberanía nacional, por mucho que haya ministros que se lo nieguen. Los españoles no merecen que el Gobierno desprecie de esta manera al Senado», afirman desde el PP, criticando también las palabras de Bolaños, quien en una intervención reciente aseguró que «la soberanía nacional recae en las Cortes Generales, pero en particular en el Congreso», restando peso al Senado.

Las ausencias de los ministros son numerosas, pero sobre todo llama la atención Pedro Sánchez, quien ha asistido a una de las nueve sesiones de control que se han celebrado en el Senado y ha estado diez meses sin acudir. José Luis Rodríguez Zapatero estableció la costumbre de acudir una vez al mes a las sesiones de control de la Cámara Alta y Mariano Rajoy siguió la tradición: de hecho, al expresidente del PP se le criticó y mucho cuando se saltaba alguna vez un Pleno. En cambio, Sánchez acumula plantones semana tras semana y, en cuatro meses (desde noviembre), se ha ausentado del 89% de las sesiones de control.

De esta forma, el Gobierno también trata de ignorar cuanto puede al Senado para restar visibilidad a la fortaleza del PP, que tiene mayoría absoluta. Y, con esa mayoría absoluta, el grupo comandado por Alicia García ha logrado ya poner en marcha la tramitación de ocho leyes que tienen opciones de prosperar en el Congreso ya que han recibido casi todas ellas el voto a favor de otros grupos (entre ellos, Junts o PNV), además de hacer una dura oposición al Gobierno con la creación de la Comisión de Investigación del «caso Koldo» o poniendo frenos a la amnistía.