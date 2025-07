Estas son las denuncias por "ascoso sexual" que han hecho renunciar a Francisco Salazar como adjunto a secretario de Organización del PSOE

La regeneración en la estructura interna del partido que pretende acometer hoy el PSOE a raíz de los presuntos escándalos de corrupción en su estructura parece que ya ha quedado empañado. Si bien el Comité Federal del partido que pretendía avalar tales cambios se produce hoy, ayer ya se hicieron públicos los nombres de las personas que sustituirán a los antiguos cargos en los puestos más destacados del PSOE.

Por su parte, Rebeca Torró sustituirá a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido, mientras que como adjuntos a esta secretaría se sumarán Anabel Mateo Sánchez, Francisco Salazar Rodríguez, uno de los hombres fuertes de Sanchez, y Borja Cabezón.

Sin embargo, ahora la polémica está servida, pues Francisco Salazar ha anunciado su renuncia a adjunto a secretario de Organización a raíz de las informaciones que ha publicado el digital 'eldiario.es', en el que se acusa Salazar de haber cometido presuntos casos de "acoso sexual y abuso de poder" a varias mujeres cuando eran sus subordinadas.

Varias mujeres aseguran que era un "baboso" y les "acosaba sexualmente"

La información firmada por José Enrique Monrosi y Esther Palomera detalla reiterados episodios de supuesto acoso a mujeres que dependían directamente de Francisco Salazar. En este sentido, y siempre bajo un pseudónimo, una de las mujeres cuenta su relato de "acoso sexual y abuso de poder" que sufrió personalmente por parte del socialista cuando estuvo bajo las órdenes de Salazar en La Moncloa.

Lo que cuenta esta mujer es una situación que, según aseguró, no solo vivió ella, sino "muchas" de sus compañeras y que, además, era vox pópuli en el ambiente laboral. "Fue impactante porque lo primero que me dijeron es que tuviera cuidado, que ya se sabía lo que comentaba todo el mundo del jefe, y que mejor no pasar demasiado tiempo con él a solas", reconoció Lidia -pseudónimo que utiliza- al digital indicado.

Además, según aseguró, las negativas a quedar con él llevaban aparejadas castigos, principalmente en forma de menos responsabiliddes en su puesto de trabajo, así como la ausencia de expectativas de promoción política y profesional.

"Lo que más me impactó es que me avisó hasta un compañero, que no es habitual porque quienes solemos protegernos de estas cosas somos las mujeres. Pero me cogió un día al poco de llegar y me lo dijo. Que no se me ocurriera quedarme a solas en el despacho con él. Que a su equipo lo llamaban a modo de chascarrillo 'las chicas de Salazar' y que era vox populi porque le había pasado a otras muchas mujeres", reconoció también al diario.

En este sentido, Lidia detalló en qué consistían estas prácticas "abusivas" hacia las mujeres, y especialmente contra ella. "Me empezó a decir sin venir a cuento que me quedara yo más tarde que el resto del equipo, que fuese a cenar con él o a tomar algo. Lo hacía de manera insistente. Y me decía que si se nos hacía tarde nos podíamos quedar a dormir en su casa. Se cuidaba mucho de no dejar por escrito ninguna mención sexual, pero era evidente lo que quería decir y él plenamente consciente de la situación en la que me colocaba", detalló mientras, aseguró, que "si no le seguías el rollo, te hacía el vacío. Y pasa a tener consecuencias en lo laboral".

Finalmente, la denuncia de 'eldiario.es' recoge que otra persona que también trabajó durante meses en el equipo de Salazar señaló cómo siempre le llamó la atención el "lenguaje sexual" que utilizaba con aquellos con los que colaboraba, especialmente con las mujeres jóvenes.

Por este motivo, Salazar ha renunciado a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y, además, ha pedido ser apartado y destituido de todos aquellos puestos que ostenta dentro de la estructura del partido.