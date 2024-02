El Gobierno recuerda a los fiscales del Supremo que la última palabra es de la Fiscalía General

El Gobierno no ha tardado en reaccionar a la decisión tomada por la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, quien ha concluido por amplia mayoría que hay indicios suficientes para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en la investigación del caso "Tusnami Democràtic".

En el Gobierno no han mostrado sorpresa por la expresión de la junta de fiscales, y han expresado su "respeto" al análisis de la ponencia del fiscal del caso que entiende que no hay terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha pedido el "respeto al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal" y ha recordado que la decisión definitiva "habrá de adaptarse en los órganos que establezca esta normativa", es decir la teniente fiscal del Tribunal Supremo. El Ejecutivo incide, sin embargo, en que la decisión no es "definitiva", sino que depende de la Fiscalía General. " La decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país", ha zanjado la ministra portavoz.

Fuentes gubernamentales recalcan precisamente que la decisión compete a la Fiscalía General del Estado y recuerdan, ante la decisión de la junta de los fiscales, que es de carácter consultivo y que hay una "decisión jerárquica", en relación a quien debe decidir si Puigdemont podría haber cometido o no delitos de terrorismo. La última palabra, dicen, "la tiene quien la tiene", en referencia a la Fiscalía General del Estado, el órgano "jerárquico", al que hacen alusión.

Así, en Moncloa, donde no hay sorpresa por la reacción de los fiscales del Supremo, la cual choca con el discurso de Pedro Sánchez, que ya ha abonado el camino final, en un guiño a Junts, verbalizando en los últimos días que el procés "no es terrorismo".

