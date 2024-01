Guía sobre el Pleno del Congreso que puede tumbar los tres decretos del Gobierno

Este miércoles se celebra el primer Pleno del año en el Congreso (la sesión se desarrollará en el Senado porque el Congreso está en obras) y puede dejar muy debilitado al Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene poco más de mes y medio de vida.

¿Qué se vota en el Pleno?

En el Pleno se votan el decreto 6/2023, el decreto 7/2023 y el decreto 8/2023, además de los objetivos de estabilidad presupuestaria (trámite imprescindible para poder elaborar luego los presupuestos) y las enmiendas de totalidad a la ley de amnistía. La sesión plenaria será larga y empieza a las 9 horas y se estima que concluya sobre las 21 horas.

¿Por qué es tan importante el Pleno?

Porque las cinco iniciativas son muy importantes y tres de ellas pueden quedar tumbadas: los tres decretos. Si no hay cambio de última hora, los tres decretos quedarán rechazados y su contenido quedará sin efecto. En concreto, el decreto 6/2023 y el decreto 7/2023 incorporan medidas exigidas por la Unión Europea para recibir los 10.000 millones de euros que corresponden al cuarto desembolso de los fondos europeos. En esos dos decretos, se regulan materias como el servicio público de justicia, la función pública, el régimen local y el mecenazgo, o los subsidios por desempleo. El decreto 8/2023 prorroga las medidas anticrisis, entre las cuales, aparecen los descuentos en los abonos del transporte y la gratuidad de Cercanías y media distancia o la rebaja del IVA a determinadas alimentos (los de primera necesidad). También se incluye la prolongación del impuesto a banca y energéticas y se aumenta el IVA de la luz y el gas o la revalorización de las pensiones al 3,8%, conforme al IPC.

¿Qué valor tiene un decreto?

Los decretos están regulados en el artículo 86 de la Constitución y tienen rango de Ley pese a que no se tramiten en las Cortes Generales de forma ordinaria como una Ley. El Gobierno los aprueba en Consejo de Ministros y después tiene 30 días para convalidarlos en el Congreso, pero no admiten enmiendas (es decir, cambios). Sí se pueden hacer cambios si se aprueba su posterior tramitación como proyecto de ley. En todo caso, la figura del decreto, según estipula la Constitución, se usa tan solo en situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad»: es decir, para situaciones puntuales, no para sustituir la figura de una Ley.

¿Es habitual que el Congreso tumbe un decreto?

No. Pese a que Pedro Sánchez, desde que llegara en 2018 a la Moncloa, ha usado esta figura del decreto con mucha más frecuencia que todos sus antecesores (por ello ha recibido muchas críticas), tan solo había sufrido dos derrotas (2019 y 2020). El Gobierno del PSOE ha empleado más de lo habitual los decretos porque permite hacer «atajos» legislativos (se ahorra todos los trámites ordinarios que comportan las leyes) y mete más presión a los grupos del Congreso porque los sitúa en una disyuntiva de «sí» o «no». Sin embargo, esa estrategia, que trata también de ocultar los problemas que tiene el Gobierno de atar el apoyo de tantos partidos para legislar, parece que le ha fallado a la primera en esta nueva legislatura.

¿Cómo deja al Gobierno esta derrota parlamentaria?

El Gobierno queda muy debilitado porque refleja antes de tiempo los problemas parlamentarios con los que nace, aunque en el propio PSOE asumen que va a ser la tónica de la legislatura.

¿Cuál es la mayoría de la investidura?

La mayoría que dio la investidura a Pedro Sánchez y, por tanto, el bloque que debería dar respaldo al Gobierno durante esta legislatura está formado por 179 diputados de los 350 que hay en el Congreso. Esos 179 diputados corresponden a PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), Junts (7), Podemos (5), PNV (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1). Los 171 diputados que votaron en contra y hacen oposición son PP (137), Vox (33) y UPN (1). Con el «no» de Junts, el Gobierno se queda ahora mismo con 178 votos en contra; además, pueden añadirse los cinco de Podemos, que también tienen previsto votar en contra porque consideran que el Gobierno ha ignorado sus peticiones (entre ellas, la congelación de los alquileres).

¿Por qué Junts vota en contra de los tres decretos?

El origen de la fricción entre Junts y el Gobierno está en el decreto 6/2023 y, en concreto, en el artículo 103: ese precepto modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un artículo 43bis, que regula la cuestión prejudicial europea. La cuestión prejudicial europea es una consulta que pueden elevar los jueces al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer cuál es el criterio para aplicar el Derecho de la UE: la amnistía podría entrar en este supuesto. Por tanto, si los jueces que tienen que aplicar la amnistía elevan cuestiones prejudiciales, pueden retrasar más tiempo la aplicación, algo que Junts no quiere. Junts también critica los decretos porque «agrava la infrafinanciación» de Cataluña y «recorta» competencias. En las últimas horas, se ha abierto a cambiar de opinión si el Gobierno «sanciona» a las empresas que no vuelvan a Cataluña y se marcharon por el 1-O.

¿Por qué el PSOE ha buscado al PP?

Ante el escenario de poder perder los tres decretos, el Gobierno ha tanteado la vía del PP con tres llamadas de ministros a dirigentes populares. Sin embargo, los socialistas han dado por zanjada esa vía por el tono de los de Alberto Núñez Feijóo: el líder del PP asegura que no va a hacer de salvavidas del «desgobierno» de Sánchez, que está a las órdenes de los independentistas. Si bien, los populares se habían también abierto a salvar el decreto 8/2023 de medidas anticrisis si el Gobierno acepta sus tres exigencias: rebajar el IVA a la carne, pescados y conservas; rebajar el IVA a luz y gas; y, deflactar el IRPF para ajustarlo a la inflación.