Pablo Iglesias da por rota la relación con Sumar e Irene Montero acusa a Sánchez y Díaz de echar a Podemos del Gobierno

La conformación del futuro Gobierno será el capítulo definitivo del fin de relaciones entre Podemos y Sumar. La posibilidad de que los morados se queden fuera del nuevo Ejecutivo, es decir, sin representación en Moncloa a partir de la semana que viene es una realidad para la dirección estatal del partido y por eso sale ahora a evidenciar públicamente la ruptura con los de Yolanda Díaz.

La hoja de ruta de los morados va así en la dirección de diferenciarse totalmente de Sumar y de señalarlos, incluso, a pesar de formar pronto de una misma coalición en el Congreso de los Diputados. El primero en abonar este camino ha sido el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha avisado poco después de conocerse la consulta a las bases moradas, que su partido "va a ser una fuerza política que claramente se va a distinguir de lo que representa, en este caso, una amalgama de fuerzas como Sumar, que va a estar con el PSOE dentro del Gobierno y Podemos fuera", según ha denunciado en una entrevista en Rac1.

Precisamente es la ministra Irene Montero la que se da por descontado que no repetirá en Moncloa al frente de Igualdad, a pesar de que es una de las propuestas de los morados que con más insistencia han presionado desde las elecciones generales del 23 de julio. Y la misma número dos ha evidenciado la ruptura con Díaz, pero también con el PSOE, ante el riesgo de quedarse fuera del Gobierno. Montero ha señalado al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz de pretender "echar a Podemos" del Gobierno y ha advertido que ello dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos", así como "frenar la ofensiva reaccionaria" desplegada por la derecha y el poder judicial. "Si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a poderos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos", ha cargado.

Montero ha cargado contra el discurso del líder socialista, en el que destacó, entre otras, su defensa del feminismo. Algo que la ministra de Igualdad en funciones ha desmontado. "De nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país, como es el presidente, que el feminismo molesta a tus amigos de 40 y 50 años. De nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel", ha lanzado para indicar que la experiencia dice que al PSOE "le cuesta muchísimo" cumplir sus compromisos.

Los morados se preparan para ejercer su autonomía política cuando la legislatura eche a andar y ya se erigen como fuerza de izquierdas y republicana en la Cámara Baja, desdibujando así a Sumar. El plan de los morados es el de tejer una alianza política con ERC y Bildu, al margen de PSOE y Sumar. El propio Iglesias ha dejado claro que ejercerán su autonomía en el Congreso. "No es lo mismo estar dentro de un Gobierno que no estar", ha clarificado. Así, si se consuma un Ejecutivo sin Podemos, los morados no prometen tampoco disciplina de voto en el Congreso de los Diputados con Sumar. "Si efectivamente el Gobierno se configura con ministros de ICV, Izquierda Unida y de Sumar pero no de Podemos, pues será a esos diputados a los que les toque la disciplina de gobierno, la disciplina parlamentaria de Gobierno. Y Podemos e Ione Belarra harán lo que consideren de una manera autónoma", avisa Iglesias.