Illa revela que mantuvo un contacto con Koldo García, pero rechazó adjudicarle contratos

A tan solo cinco días de que dé comienzo la campaña de las elecciones catalanas, Salvador Illa ha pasado por la Comisión de Investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Y el candidato del PSC, que ha tratado durante todo el tiempo mantener un tono tranquilo pese al estrecho marcaje de Elías Bendodo (PP), Gabriel Rufián (ERC) o Míriam Nogueras (Junts), sí ha reconocido que se vio una vez con Koldo García en el Ministerio de Sanidad, pero ha negado que accediera a sus pretensiones. "Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el resultado del equipo es que no se contrató nada", ha señalado Illa, quien ha hecho énfasis en que su Ministerio no adjudicó ningún contrato a la empresa de la trama de corrupción (Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas).

El diputado del PP Elías Bendodo, que ha asegurado que el Ministerio de Sanidad fue un "coladero" de "empresas piratas y de la trama del PSOE" que se investiga en la Audiencia Nacional, le ha preguntado directamente y sin rodeos sobre si mantuvo algún contacto con alguno de los implicados en el "caso Koldo" e Illa ha respondido con claridad que "vio una sola vez al señor Koldo García". "Este es el único contacto que he tenido con este señor", ha añadido Illa, negando una y otra vez que el Ministerio de Sanidad adjudicara contratos a la empresa de la trama, aunque sí es cierto que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas formó parte de una UTE que fue seleccionada en el Acuerdo Marco que aprobó el Gobierno para el suministro de material sanitario.

En total, según ha recordado Illa, se habilitaron a 72 empresas (entre ellas, la UTE de la que formaba parte la empresa de la trama) para que pudieran suministrar material a las Comunidades Autónomas, pero eso no era sinónimo de que se contratara. "Es un Acuerdo Marco, no es un megacontrato. Estar seleccionado en un Acuerdo Marco no significa que haya un acuerdo de compra del Ministerio de Sanidad. Al homologar a esas empresas, no se contraía la obligación de compra", ha afirmado Illa, quien ha añadido que ninguna Comunidad Autónoma contrató con esta UTE.

En paralelo a la intervención de Illa en el Congreso, su antiguo jefe de gabinete Víctor Francos ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado del "caso Koldo" y ha dicho que se reunió hasta en tres ocasiones con Koldo García. Francos y Koldo se vieron la primera vez en una reunión "de no más de cinco minutos" en la que el exasesor de Ábalos indicó que había "materiales" que interesaban al Ministerio a "buenos precios". Después, en una segunda ocasión, Koldo García le pidió verle porque "volvían a tener material", según Francos, que ha señalado que le dijo lo mismo. La tercera vez que se vieron fue para hablar de un software. "Tuvo que ver con una empresa que tenía un sistema de software que pretendía evitar la ruptura de stock en las farmacias y que lo que pretendía era conectar el stock farmacéutico español para que no hubiera rotura de stock en el producto farmacéutico", ha detallado Víctor Francos, quien ha apuntado que Koldo García "jamás" le "insinuó ningún atajo".

Bendodo ha ahondado y ha preguntado por el contacto que mantuvo Illa con el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres y el dirigente socialista ha dicho que no le llamó para aconsejarle contratar con la empresa de la trama (obtuvo contratos por valor de 12 millones de euros), sino para habar sobre la posibilidad de un "régimen especial de movilidad". "Es falso que autorizara ningún tipo de compra. No estoy inculpado en ningún sumario. El Ministerio de Sanidad no contrató con Soluciones de Gestión, no salió un solo euro", ha señalado Illa.

Sin embargo, fuentes del PP desmienten a Illa y aluden a un informe de la UCO en el que se recoge un registro al Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, y se habla de "contratación" con la empresa de la trama. "En la Comisión ha quedado acreditado que la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, fue adjudicataria de los lotes 8 y 9 del acuerdo marco de 2.580 millones de euros en material sanitario, que licitó el INGESA (Ministerio de Sanidad), a pesar de que Illa había asegurado que no salió ni un solo euro de Sanidad para la empresa vinculada al caso Koldo", señalan las mismas fuentes populares.

Illa ha detallado que, para canalizar las propuestas que llegaban al Ministerio, se establecieron varios correos electrónicos atendidos por funcionarios y se sometieron esas ofertas a diversos criterios de "solvencia, seriedad y capacidad" de las empresas para realizar suministros, de revisión de informes sobre las empresas analizando la actividad y el perfil del administrador y un análisis de los productos con certificados. El exministro señala que ha habido 72 actuaciones de investigación para auditar actuaciones relacionadas con la Covid y en "ningún caso se ha hecho ningún reproche administrativo, patrimonial o penal" sobre el Ministerio de Sanidad.