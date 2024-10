Irene Montero, reprendida en el Parlamento Europeo por llevar el pañuelo palestino: "Primero quítese la bufanda"

La eurodiputada española de Podemos Irene Montero ha sido obligada este martes a quitarse el pañuelo palestino antes de poder participar un debate sobre un alto el fuego en Líbano en la Eurocámara. Ha sido la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Christel Schaldemose, quien le ha pedido que se quitara el pañuelo.

"La señora Montero puede tomar la palabra, pero primero que se quite la bufanda", le ha pedido antes de que iniciara su intervención. Y es que las normas de la Eurocámara prohíben mostrar la prenda icónica palestina y no es Irene Montero la primera eurodiputada a la que se le ha llamado la atención por vestir la prenda. Ya lo hicieron los servicios del Parlamento Europeo con el eurodiputado de IU, Manu Pineda, quien tomó la palabra desde la tribuna en el pleno de Estrasburgo llevando el pañuelo en la pasada legislatura.

"Dicen que las normas obligan a quitarnos el pañuelo palestino. Las normas también prohíben los genocidios y aquí está Europa apoyando uno", han sido las primeras palabras de Montero al acudir al estrado después de dejar en un asiento cercano el pañuelo. "Señora Presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios. Europa está apoyando uno. Esa norma no la cumplen. ¿Por qué siguen dando apoyo a los genocidas? Esto no es una crisis humanitaria, es una invasión y es un genocidio. Y si Europa deja de comprar y de vender armas a los genocidas y de permitir el tránsito de armas, si se rompen las relaciones comerciales y el acuerdo de asociación, Israel no podría acumular más de 43.000 personas asesinadas en Gaza y más de 1.000 en Líbano", dijo.

La eurodiputada pidió al Parlamento Europeo de dejar de "participar en la propaganda sionista", y calificó de "Estado terrorista" a Israel. "El ataque a la misión de Paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos, ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospítales, bajo telas", criticó.