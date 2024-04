"Jerry" Pello Ochandiano ataca de nuevo

Una pregunta. ¿el debate, provocado, que ha montado EhBildu con lo que de si ETA era una banda terrorista o un grupo armado, les ha restado miles de votos, cientos, decenas, uno...o, por el contrario, han logrado atraer a las urnas a muchos jóvenes que hoy se agrupan en la disidencia a los de Otegui? Ya lo veremos el domingo por la noche.

Los herederos del brazo político de ETA no dan una puntada sin hilo. Cuando escogieron al tal Ochandiano, que recuerda al profesor de la universidad americana en la que hacía extraños experimentos, al genial Jerry Lewis metido a extravagante científico (¿a que tienen un aire? (y que me perdone el inolvidable actor y el político, si carece de sentido del humor). Buscaban dar una imagen de moderación, de una imposible ruptura con el pasado. A lo peor, para ellos, sus encuestas internas les han indicado que se han pasado de frenada y han decidido convertirse en los protagonistas de la campaña, conscientes de que todos iban a entrar en el debate, cada uno por sus razones.

Al PSE, que es el PSOE a lo vasco, le ha venido no bien, sino lo siguiente. A degüello contra los que les permiten estar en el poder, hasta que el jefe Pedro ha puesto orden en la parroquia y ha dicho que no se juega con unos apoyos parlamentarios; que los de Bildu sean buenos chicos y que aquí no ha pasado nada. Los socios del Frankenstein, pues más o menos lo mismo, aunque causa especial sonrojo el “burgalés” del PNV, que ha sufrido un ataque de amnesia y se le ha olvidado eso de unos mueven el árbol y otros recogen las nueces.

El PP y VOX, pues a lo suyo. Podrían haber aprovechado para desenmascarar todo este timo electoral y denunciar lo que hay detrás del separatismo vasco y sus ansias anexionistas sobre Navarra, facilitadas desde Pamplona por Chivite, Asirón y adjuntos.

Las víctimas del terrorismo, como siempre, las perjudicadas y para mal. Hartas de tanto insulto, perdones lacrimógenos falsos, condenas y demás bla, bla, bla.

Una última reflexión. Pongamos que EhBildu saca uno o dos escaños más que el PNV el domingo, porque la victoria en votos no sería suficiente. A ver quién le pone el cascabel al gato y les impide gobernar. Hacerlo habiendo perdido las elecciones es algo que se puede realizar en Madrid, como ha quedado demostrado, pero en el País Vasco...como que no.