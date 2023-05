Jorge Azcón, candidato del PP a la Presidencia de Aragón: "Ganar en Aragón es hacer presidente a Feijóo"

Aspira a pasar de la Alcaldía de Zaragoza a la Presidencia del Gobierno de Aragón con el aval de su veteranía en la gestión. Licenciado en Derecho y experto en Urbanismo, con experiencia en la administración directiva, los sondeos dicen que tiene al alcance la posibilidad de desbancar del Gobierno a Javier Lambán.

¿Qué hay que hacer con Bildu?

Una vez que la Fiscalía ha hablado, en respuesta a la denuncia de Dignidad y Justicia, es evidente que no es posible la ilegalización desde el punto de vista jurídico. Pero hay que seguir hablando de dignidad, de memoria y de justicia. Bildu ha gestionado esta indecencia pensando en sus intereses electorales y en los del PSOE. Y si los resultados del PSOE en las próximas elecciones son malos, se pensarán volver a pactar con Bildu, por eso es tan importante lo que ocurra este domingo. Nos jugamos también el futuro de España.

¿Quiere decir que en el 28-M se decide el futuro de los pactos de Sánchez?

Las posiciones del PSOE las cambian las encuestas.

Bueno, eso pasa con todos los partidos, ¿no? Y más en campaña electoral.

En el caso socialista es escandaloso. La ley del «sí es sí» solo la han cambiado cuando se hundían en las encuestas, y fíjese de lo que estamos hablando, de dejar en la calle a violadores y agresores sexuales antes de que cumplan las condenas firmes impuestas por los tribunales. Es evidente que si el PSOE obtiene un mal resultado, cuando una parte muy importante de la campaña ha girado sobre los pactos del PSOE con Bildu, se pensará muy mucho qué hace en Navarra y en el País Vasco, y esto es importante para el futuro de España.

La izquierda les acusa de utilizar a las víctimas del terrorismo para conseguir votos.

Los pactos del PSOE con Bildu han puesto sobre la mesa el debate de los límites éticos de la política, pero también han hecho que las mentiras de Sánchez vuelvan al centro del debate político. Miente a los españoles sobre el pacto con Bildu, con los indultos, con la sedición, con la malversación... El PSOE cree que la mentira de mañana hace olvidar la mentira de ayer y estas elecciones van a demostrar que España, y Aragón, ya no se olvidan de las mentiras del Partido Socialista.

Lambán se ha posicionado en contra de esas «mentiras».

Lambán miente, igual que Sánchez, porque dice una cosa y vota la contraria. Lambán utiliza exactamente la misma táctica que Sánchez: le dice a la gente lo que quiere oír, pero vota siempre con Sánchez.

¿A qué se refiere?

En las Cortes de Aragón, el PSOE ha votado siempre en la línea de Sánchez y contra las propuestas que ha presentado el Grupo Municipal del PP. Lambán dijo, por ejemplo, que el ministro de Consumo tenía que dimitir por las famosas declaraciones de la carne, pero votó en contra de la propuesta que presentamos en ese sentido en las Cortes de Aragón. En política, los hechos son los votos y los hechos demuestran que Lambán también miente.

¿Debe el PP llegar a un acuerdo general para no firmar coaliciones de gobierno con Vox tras estas elecciones?

Yo pacté con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y fuimos capaces de ponernos de acuerdo en muchas cuestiones, pero creo que lo mejor para los aragoneses es un gobierno en solitario del Partido Popular.

¿Pero debería establecer el PP esa línea roja en todas las comunidades y ayuntamientos cuando se siente a negociar los acuerdos de gobierno?

No, yo creo que cada territorio tiene que negociar sus gobiernos porque el resultado de los distintos parlamentos autonómicos no va a ser igual. En Aragón, el PP va a triplicar a Vox, y este partido no puede pedir lo mismo si obtiene un resultado u otro.

¿Usted se compromete a no gobernar en coalición con ellos?

Mi idea es que haya un gobierno en solitario del Partido Popular. Trabajo para tener la mayoría suficiente para hacerlo posible.

¿Buscará acuerdos con Lambán si Vox no le diera estabilidad?

Ya se lo he ofrecido, y su respuesta fue un «no». Me dijo que eso era una ocurrencia. Lambán tiene un discurso a nivel nacional, y lo defiende porque no le afecta a él. Pero cuando le afecta, entonces no quiere saber nada de acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición.

¿Qué se juega Feijóo en estas elecciones?

Ganar en Aragón es hacer presidente del Gobierno a Feijóo. Nos está ayudando muchísimo en las campañas municipales y autonómicas, y el impulso que nos está dando va a ser definitivo para que ganemos en muchas comunidades autónomas. Por supuesto, en Aragón.

¿Qué hay que hacer con el problema de la sequía?

Hay que invertir en infraestructuras hidráulicas, es necesario hacer embalses, es necesario guardar agua para cuando vienen tiempos de extremada sequía, como ahora. Y lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es justo todo lo contrario. Hemos visto cómo se ha aprobado un Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, en el que había 30 embalses recogidos. Y el ministerio de Teresa Rivera, eco populista, ha quitado los 30 embalses, que ayudaban no solamente a almacenar el agua, sino a regar muchos de los inmensos campos que tenemos en mi comunidad. También hay que modernizar las políticas del agua para que sean más eficientes. Pero, sobre todo, hay que invertir, no hay que derribar las presas, hay que construir nuevos embalses.

Pero si no llueve, ¿para qué queremos nuevos embalses?

Los embalses no son para regular el año hidrológico. Hay que envasar agua los años que llueve para los que no llueve y eso es posible hacerlo, pero es necesario invertir en infraestructura hidráulica.

¿Entiende la posición de la Junta de Andalucía con Doñana?

La entiendo y la comparto.

¿Qué ofrece el PP a Aragón que no tenga en estos momentos?

Que España continúe como la conocemos. Si hay un sitio donde los mantras de la izquierda se caen es en Aragón. La izquierda defiende que hay que pagar muchos impuestos para recibir buenos servicios públicos y aquí pagamos más impuestos que nadie y recibimos peores servicios públicos que el resto de los españoles. En Aragón pagamos 170 euros más de media en la fiscalidad autonómica que el resto de los españoles. Somos la comunidad autónoma más cara para comprarse una vivienda. Somos la primera comunidad autónoma en la que se paga patrimonio. Somos de las comunidades autónomas que peor tratamos a las rentas bajas y a las rentas medias. Y, sin embargo, somos líderes en las listas de espera quirúrgicas y sanitarias.

En todas las comunidades la oposición hace bandera de los déficits del sistema público sanitario. Quizás es que el problema es estructural y no se arregla culpándose unos a otros de la falta de recursos y de las crecientes deficiencias en la atención al paciente.

No hay ninguna comunidad autónoma en la que tengas que esperar tanto como en Aragón para que te operen. Aquí nos han recortado las ambulancias en Jaca, en Calatayud, en Barbastro o en Alcañiz. Si tienes un ataque al corazón entre las 21:00 de la noche y las 09:00 de la mañana tienes un problema porque no hay UVI móvil. Eso no pasa en ningún otro lugar de España, pero sí aquí con un Gobierno de Lambán, de Podemos, de la Chunta y de Izquierda Unida.