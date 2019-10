"Y estamos hartos de que se nos amenace desde Madrid, pese a que les deja en evidencia porque es la demostración de que no les importan los ciudadanos de este país", ha recriminado.

"No puede volver a pasar, hay un bien a preservar y son los ciudadanos de este país y sus instituciones. El 155 no es un ataque contra los independentistas, sino contra toda la ciudadanía de nuestro país piensen lo que piensen", ha dicho.

"No queremos humo ni simbolismo vacío, queremos ganar de manera definitiva. Venimos de muy lejos y queremos culminarlo", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

La amnistía es el mejor mecanismo

Otra propuesta planteada desde el independentismo es reivindicar la amnistía de los presos soberanistas, si son condenados por el TS, algo que Junqueras comparte porque cree que es "el mejor mecanismo" para devolver el conflicto a la política.

Ha advertido de que, si no hay un mecanismo como la amnistía, no podrá haber una negociación con el Estado: "Si no conseguimos el mecanismo para anular la causa general contra el independentismo difícilmente podremos entrar en una fase de negociación para alcanzar una solución política del conflicto. Tenemos que devolver el conflicto político a la política, la amnistía es el mejor mecanismo".

Sin embargo, los comuns ya han manifestado que prefieren reformar el Código Penal, porque creen que no ven viable que un Gobierno del PSOE acepte amnistiar a los dirigentes independentistas que puedan ser condenados, ante lo que Junqueras replica: "También nos decían que nunca podríamos hacer el referéndum y lo hicimos".

Al ser preguntado por cuál es el mandato del 1-O dos años después, ha contestado que "es la semilla de la libertad, probablemente el momento fundacional" y una jornada que lo cambió todo, aunque constata que no sirvió para lograr la independencia, por lo que cree que será necesario buscar un nuevo momento.

"Si hace falta, habrá nuevos 1 de octubre porque lo que es seguro es que los catalanes ya no renunciaremos nunca al derecho a decidir. Lamentablemente, el referéndum no nos ha permitido ganar la independencia como muchos querríamos, pero nos hemos ganado una soberanía a la que no renunciaremos nunca. Hará falta un nuevo momento refrendario", ha razonado