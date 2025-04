Junts amenaza a Sánchez con un golpe a la legislatura en verano: "Esto no es indefinido"

Justo en verano, la legislatura llegará al ecuador ya que echó a andar el 17 de agosto de 2023. Y ese es el marco temporal con el que juega Junts, que se ha convertido en el partido determinante en esta legislatura para Pedro Sánchez. En este sentido, Jordi Turull ha vuelto a amenazar al presidente del Gobierno con un golpe a la legislatura antes de verano: "Esto no es indefinido", ha señalado el secretario general de los posconvergentes, quien advierte claramente de que, sin cumplimientos, dejarán de dar apoyo a los socialistas.

"Si no es en mayo es a principios de junio, pero lo que no podemos hacer es decir 'Ya lo hablaremos en octubre'. No, de ninguna de las maneras", ha dicho en una entrevista a "Europa Press", donde sí ha querido reconocer las "buenas intenciones" de los socialistas, pero ha reprochado que faltan "hechos". En este sentido, hay múltiples carpetas abiertas que los posconvergentes quieren cerrar: la efectividad de la amnistía a Carles Puigdemont (hacen referencia a la "amnistía política" como un gesto de Sánchez reuniéndose en Bruselas con el líder de Junts); avances en el "reconocimiento nacional" de Cataluña, como la autodeterminación; el catalán en Europa; o, la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña.

Así las cosas, el PSOE va a tener que acelerar en los próximos dos meses (sobre todo, en mayo) para poder contentar a Junts: en concreto, con la oficialidad del catalán en Europa (donde recientemente, el Gobierno recibió un varapalo tras ver cómo la Unión Europea rechazó costear el catalán en la red de 13 escuelas europeas para los hijos del personas de las instituciones comunitarias); con la amnistía y ahí parece que hay dirigentes socialistas que empiezan a meter presión a los jueces con declaraciones públicas y donde parece que el Tribunal Constitucional va a pronunciarse en un horizonte bastante cercano para resolver los recursos, aunque Junts exige una visita a Puigdemont; o, la culminación de traspasos de competencias, como la inmigración, que se antoja ahora complicado porque pende de un partido como Podemos, que se niega a apoyar la ley por "racista".

"Están en números rojos y la situación, lejos de mejorar, sigue estancada de momento", señala Turull, quien está negociando, junto a Míriam Nogueras, muchos de los temas importantes con el Gobierno. "No pueden haber más excusas. Queremos resultados y hechos factibles, y no esta relajación de que, cada vez que parece que superamos una situación, el PSOE se relaja y ya está", ha añadido.

En este sentido, las consecuencias más inmediatas que pone Junts encima de la mesa son dejar de apoyar al PSOE. "Si todo sigue como ahora, estaremos igual que en el momento que presentamos la cuestión de confianza, en el sentido de decir: señores, se ha terminado la confianza y el crédito", afirma Turull, aunque tampoco se aventura a hablar de una alternativa con una moción de censura que ahora solo podría prosperar con el PP.

En este marco, también cabe decir que Sánchez tampoco parece muy preocupado por los presupuestos dado que ya ha dejado entrever que se ve capaz de agotar la legislatura (hasta 2027) sin cuentas.