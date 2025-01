Junts matiza la cuestión de confianza a Sánchez para pasar el filtro de la admisión a trámite en el Congreso

Junts ha introducido matices en la iniciativa presentada para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. En concreto, el nuevo texto presentado señala el «carácter político, sin vinculación jurídica», de la proposición no de ley para forzar al presidente del Gobierno a «considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución».

De esta manera, la nueva proposición no de ley busca pasar el filtro de la Mesa del Congreso para que sea admitida a trámite sin ambages y pueda debatirse y votarse en un pleno a finales de febrero. Cabe recordar que Junts registró la iniciativa el 9 de diciembre en el Congreso y, desde entonces, la Mesa, que es el órgano que decide qué se admite a trámite y qué no, había rechazado posicionarse sobre el asunto, en una decisión sin precedentes. De esta manera, tras casi dos meses de espera, parece que la próxima reunión de la Mesa del Congreso sí admitirá a trámite el nuevo texto registrado por Junts en la Cámara Baja.

El antiguo texto, objeto de mucha polémica porque el PSOE se ha negado a admitirlo a trámite en el Congreso, decía lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza». De esta manera, se suaviza el mandato del Congreso al presidente del Gobierno al dar a Sánchez la posibilidad de valorar la «oportunidad» de plantear la cuestión de confianza.

De hecho, el informe de los letrados del Congreso habría la puerta tanto a admitir la iniciativa de Junts como a rechazarla. Entre los argumentos que aparecían, se aducía que la proposición no de ley no tiene efectos jurídicos vinculantes para el Gobierno, por lo que eso permitía debatir la iniciativa. Incluso así, el PSOE ha dejado la proposición no de ley en el congelador tras dar numerosos tumbos ya que ha amagado varias veces con tumbarla, aunque luego nunca se ha atrevido a dar ese paso en el Congreso.