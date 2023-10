La jura de Leonor agita a Sumar en el Congreso

El acto de la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor en el Congreso de los Diputados del próximo 31 de octubre es el primero de los acontecimientos institucionales de la Legislatura con presencia de la Monarquía. A la vez, es una prueba para Sumar, donde conviven diferentes sensibilidades, casi todas republicanas, que a lo largo de la pasada legislatura han redoblado su ofensiva contra la Monarquía. Es el ensayo del comportamiento de los grupos parlamentarios antes de la apertura solemne de las Cortes Generales, que tendrá lugar una vez se consiga formar Gobierno. Un ejecutivo en el que participará Sumar y que, sin embargo, se divide a la hora de acudir a los citados actos de corte monárquica.

El sentir republicano de la mayoría de partidos que conforman Sumar ha abierto un debate durante casi dos semanas en el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, ante la disparidad de opiniones, y no fue hasta ayer cuando empezó a clarificarse el modus operandi de actuación, aunque, oficialmente el equipo oficial de Yolanda Díaz se niega a confirmarlo. Todo ello, a pesar, de que el propio portavoz del partido, Ernest Urtasun, aseguró este mismo lunes que sería la propia portavoz del grupo, Marta Lois, quien anunciaría la decisión tomada.

Sin embargo, lejos de comunicar esa decisión, la confusión ayer era total. Cada partido cuenta con una posición propia y ha sido muy difícil fijar una común. Así, Sumar no obligará a sus diputados a asistir al acto, sino que dejará libertad para que sus Señorías decidan o no su asistencia, según explican fuentes parlamentarias. La representación de Sumar estará compuesta por los ministros –todavía de Unidas Podemos–, unido a los miembros de la Mesa del Congreso, donde Sumar cuenta con dos asientos –Gerardo Pisarello (Comunes) y Esther Gil de Reboleño (Sumar)– así como la portavoz parlamentaria, Marta Lois y los portavoces adjuntos, Aina Vidal, (En Comú Podem), Àgueda Micó, (Compromís) y Jorge Pueyo, (Chunta aragonesista). También acudirá el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro. Más allá de eso, la orden general es que el resto de diputados acudan si lo desean. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya había confirmado hace días su asistencia a la ceremonia. También acudirá el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, mientras que las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, todavía no lo han decidido, según apuntan desde Podemos.

La tardanza en anunciar la decisión oficial se debe a la negativa de diputados de IU, Compromís o de Podemos, entre otros, a presenciar el acto y ello ha acaparado el foco y la discusión en hasta dos reuniones del grupo parlamentario, donde evitan dar todavía la versión oficial, a pesar de que fuentes de la coalición si confirmen la citada composición de la representación de Sumar. El objetivo a estas horas es pactar una posición conjunta.

El propio Gerardo Pisarello, miembro de la Cámara Baja, aseguró ayer su asistencia a preguntas de la prensa y la justificó por su responsabilidad institucional en el Congreso de los Diputados. Eso sí, advirtió, de que su presencia no puede ser interpretada como un cambio en sus ideales ni en su «dignidad republicana». El diputado catalán censuró el acto de la jura de la Princesa y lo vio como un modo de «legitimar el principio hereditario» que rige en la Monarquía, lo que, a su juicio, es un «anacronismo» por l hecho de que «alguien pueda ser jefa del Estado sólo por ser hija de alguien». Desde su punto de vista, «Leonor jurará la Constitución en una sociedad que no se parece a la monarquía».

Ante el protocolo de asistencia, el Reglamento de la Cámara Baja no obliga a los grupos parlamentarios a acudir, tan solo a la máxima representación de la mesa del Congreso de los Diputados, quienes impondrán las medallas del Congreso y del Senado a la Princesa Leonor. Si bien, tanto PSOE, PP y Vox acudirán con una amplia representación, la mayoría de socios de investidura de Pedro Sánchez ya ha rechazado su asistencia a la ceremonia. Un desplante que Moncloa avaló ya hace semanas, cuando el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, minimizó el desplante de sus socios, ERC, Bildu y Junts. «Cada partido toma sus decisiones», contestó al ser preguntado. El rechazo de los partidos independentistas a acudir a cualquier acto relacionado con Corona no es nuevo y se suma a la negativa de éstos a acudir a las dos últimas rondas de consultas organizadas por el Rey Felipe VI para designar un candidato a la presidencia del Gobierno. El PNV, mientras, todavía no ha comunicado si acudirá o no.