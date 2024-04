Koldo, Víctor Franco e Illa serán los primeros en comparecer en la comisión de investigación en el Senado

La primera sesión de la comisión de investigación por el "caso Koldo" arrancará el próximo 22 de abril en el Senado. Será precisamente el exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, quien da nombre a la trama el primero que está llamado a comparecer al estar siendo investigado por su intermediación en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia quien presuntamente "obtuvo unos beneficios en torno a un 32% de los fondos obtenidos", alrededor de 16,5 millones de euros, destinando un 13% del total del montante de las adjudicaciones (más de seis millones de euros) a pagar el suministro y transporte aéreo de las mascarillas.

Ese día, además de Koldo García, en la comisión de investigación que ha impulsado el PP en el Senado también comparecerá Víctor Francos, el que fuera jefe de gabinete de Illa en el Ministerio de Sanidad y quien ocupó después la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD). Los populares quieren saber si su cese tuvo que ver con la trama de supuestas comisiones en la compra de material anticovid durante los meses de pandemia.

El miércoles 24 de abril será el turno del exministro de Sanidad y candidato a las elecciones catalanas por el PSC, Salvador Illa y el jueves 25 lo harán miembros de su entonces equipo en el Ministerio: Patricia Lacruz -directora general de farmacia y productos sanitarios- y Alfonso Jiménez - director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), en aquel momento-.

El PP por ahora no ha incorporado en su lista de 58 comparecientes ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ni tampoco a su mujer, Begoña Gómez. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insistió el martes que su pretensión es no citar a la mujer del jefe del Ejecutivo, pero advirtió de que para no hacerlo es necesario que Pedro Sánchez dé explicaciones. "El presidente tiene que comparecer en la Cámara y dar, además, una rueda de prensa abierta a preguntas y explicar todo lo que ha ocurrido. Y si no lo explica y no da ni media explicación ni media disculpa, es evidente que nuestra función democrática es investigar y llegar hasta el final. Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno salvo que el presidente del Gobierno me obligue", declaró en una entrevista en Cope. Con esta estrategia los de Feijóo buscan dar tiempo al jefe del Ejecutivo para que dé las explicaciones que se le reclaman y, de no hacerlo, los populares se guardan la carta de que el listado que han presentado está "abierto" y podrán seguir citando a comparecer a quien consideren.

El PP registró en el Senado su primera lista de 58 comparecientes para la comisión de investigación en el Senado. En ella no aparecen ni Sánchez ni su mujer, pero sí se estrecha el cerco sobre Begoña Gómez. En primer lugar, porque se fuerza a declarar es al empresario Carlos Barrabés, que dirigía una de las UTE que se hizo con una subvención de 7 millones de euros tras recibir el apoyo de Begoña Gómez, y Alberto Martínez Lacambra, ex director de Red.es, entidad pública que concedió dichos fondos públicos.

También al entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, quien en primera instancia no aparecía en la lista, que originalmente era de 56 nombres por "un error mecanográfico".

Y, en segundo lugar, porque el principal partido de la oposición pide a Globalia detallar todos los billetes de avión abonados a la mujer de Sánchez, así como el expediente del rescate, y reclama información a la Agencia Tributaria, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Empresas sobre las actividades de Begoña Gómez.

El motivo se debe a la existencia de relaciones laborales entre Begoña Gómez y los dirigentes de Globalia mientras se negociaba el rescate público de su filial Air Europa, así como otras medidas favorables para la aerolínea. En esos encuentros, estaba presente el presunto comisionista del "caso Koldo" y presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, quien también está citado a declarar en la comisión de investigación.

Además, la semana pasada trascendió que Begoña Gómez firmó dos cartas para apoyar a dos empresas en dos licitaciones públicas distintas "que finalmente les fueron adjudicadas", informa Ep.

Según indicó Feijóo, "a mí no me gusta llamar a la mujer del presidente del Gobierno", "pero es el presidente del Gobierno el que tiene que evitarlo". El jefe de la oposición advirtió así a Sánchez de que la única forma de evitar la citación de su mujer es con explicaciones en sede parlamentaria.

Por otro lado, preguntado por si elevará este asunto a la Justicia, aclaró que este escenario es todavía un "supuesto". Así las cosas, dijo que su intención sigue siendo "agotar la vida administrativa" antes de acudir a los tribunales y dio a entender que, si llegan a este extremo, no será por la vía penal.

"Y en el caso de que no nos dé ninguna explicación valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. Esto es lo que estamos valorando", añadió.

En el Senado la portavoz de los populares, Alicia García, incidió en la idea que ya había pronunciado Feijóo por la mañana y amenazó al Gobierno durante la sesión de control con llamar a comparecer a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la comisión de investigación del Senado si Sánchez no da explicaciones sobre las ramificaciones del caso Koldo, a lo que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha replicado preguntando por presuntas ayudas al entorno familiar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras era presidente de la Xunta. "Le reto a que pida al señor Sánchez que dé explicaciones ante todos los españoles, porque si no, tendrá que venir la especialista en captación de fondos a la Comisión de Investigación del Senado, y el único responsable es el presidente del Gobierno, el señor Sánchez", le espetó.