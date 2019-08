La factura de las repeticiones electorales: 544 millones

El hecho de que Felipe VI se haya pronunciado sobre la situación de bloqueo político en España, urgiendo a evitar la celebración de unas nuevas elecciones, obligó ayer a los partidos a retratarse. El Rey, que es imparcial pero no indiferente a la situación política, no hizo sino recoger la opinión de la sociedad española. A 48 días para la disolución de las Cortes, la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN señala que solo uno de cada tres españoles apoya la celebración de unas nuevos comicios. Es decir, los españoles apremian a los políticos a que negocien y eviten una nueva convocatoria electoral el próximo 10 de noviembre.

No en vano, la triste imagen de los escaños del Congreso y Senado vacíos es ya cotidiana. Desde 2015, España vive sumida en un complejo bloqueo político en el que la convocatoria y celebración de elecciones se ha convertido en el deporte nacional del país. El sistema no funciona. Desde 2015 a 2019, período tradicional de una Legislatura, España ha acudido a las urnas hasta tres veces, que podrían ser cuatro si no hay acuerdo para formar Gobierno en los próximos días. España se ha italianizado y la situación se ha vuelto crónica. No han pasado ni cuatro años desde la legislatura más corta de la democracia; desde que un Gobierno cayó por una moción de censura por primera vez, de que otro surgiera de esa moción y renunciase al no conseguir aprobar sus Presupuestos... El fantasma de unas nuevas elecciones recorrer el país.