Lambán creará en Aragón la primera Consejería de Soledad de España

En la era de la hiperconectividad, paradójicamente, crece el sentimiento de soledad. Un sentimiento que aumenta desde la irrupción de la pandemia y los datos demuestran que la soledad no es sólo vivir sólo o que solo afecta a la gente mayor. Gran Bretaña y Japón elevaron la soledad a un problema de Estado y crearon un ministerio para afrontar lo que algunos califican de «nueva pandemia». Javier Lambán, el presidente de Aragón, anunció ayer que si repite en los próximos comicios creará una Consejería de Soledad y Políticas Sociales, la primera en España.

Un 77% de la población española considera que la soledad no deseada es un problema social importante. Un 22% se ha sentido muy o bastante solo el último año, y de estos un 70% declara que la mayoría de veces es de forma no deseada. El colectivo que más sufre esta soledad es el de los mayores, pero la situación está cambiando. Un 37% de los jóvenes de 18 a 24 años afirman sentirse solos, de 25 a 39% el porcentaje es del 32,9% y en la franja de 35 a 44 un 28,8%. Los datos demoscópicos también apuntan que el 33% de los parados sienten la soledad, el 27,4% de los estudiantes y el 38,3% de los trabajadores que trabaja en horas poco comunes. En conclusión, la soledad no solo es un problema de mayores, como apunta la encuesta de 40db y otros estudios sino que se está convirtiendo en un problema del conjunto de la sociedad y según los expertos irá en aumento.

Desde el punto de vista puramente demográfico, 2,13 millones de personas mayores adultas se encuentran en soledad en 2020, según la Encuesta Continua de Hogares del INE. Y los hogares españoles encogen. Los últimos datos del INE sobre 2020 presentan que un 26% de los mismos ya son unipersonales (4,9 millones, de un total de 18,8 millones). Las proyecciones del INE apuntan que, en 2037, el porcentaje de hogares unipersonales será ya del 29,8%, unos 6,45 millones de hogares.

Desde la política se afrontaba este problema de forma tangencial en el marco de las políticas sociales. Ayer desde la política se dio un paso al frente con el anuncio del presidente aragonés, Javier Lambán. Si repite en el cargo el 28-M creará la primera Consejería de Soledad y Políticas Sociales en España elevando «el actual Observatorio de la Soledad de Aragón al máximo rango de la Comunidad, con carácter de Consejería, junto a las políticas sociales, donde hasta ahora se encontraba integrada».

Según fuentes socialistas aragonesas, esta decisión se fundamenta en la necesidad de dar a la soledad el tratamiento necesario dado el actual crecimiento de esta problemática. La encuesta de 40db desveló entre otros datos, que el 70% de los aragoneses que viven sin compañía han sentido soledad en el último año. También los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2022 apuntan en esta línea. En Aragón en unos 157.000 hogares, casi un tercio del total, vive un sola persona y las previsiones sitúan en el 32% del total, 195.000 hogares, en el 2037.

Según los datos del INE, en 2020 vivían solas en Aragón 68.200 personas –46.100 mujeres y 22.100 hombres–, según el informe «Personas Adultas Mayores en Situación de Soledad no Elegida» del Observatorio Aragonés de la Soledad, dependiente del Justicia de Aragón, elaborado con datos del INE. Este es el Observatorio que será el embrión de la nueva Consejería de Soledad y Políticas sociales.

Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España. La población de 65 años o más representa el 22,36% , en cifras del INE de 2022. Las mujeres y las personas mayores son los colectivos más afectados: más de 53.000 personas mayores de 80 años viven solas, y el 69% del total de los hogares en el que las personas mayores viven solas son mujeres.

La soledad no solo es una realidad sino que también es una sensación, un sentimiento. Más de la mitad de los ciudadanos de Aragón (el 51%) afirman haberse sentido solos durante el último año. Esa cifra aumenta hasta el 70% en los que viven solos, y se acerca a la mitad (el 48%) de los que viven con su pareja. Las cifras demuestran que la soledad es un sentimiento que se empieza a extender más allá de las personas mayores y que se percibe como un problema real: el 22% de los aragoneses reconoce que con frecuencia no tienen a nadie con quien hablar, la mitad declara conocer a alguien que sufre o puede estar sufriendo soledad no deseada y el 75% cree que la soledad no deseada es un problema muy o bastante importante en España en la actualidad.