El PP lleva la ampliación de la prisión permanente revisable al Senado

El PP quiere aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para marcar su agenda con reformas legislativas. En este sentido, la semana pasada ya impulsó su primera "ley Feijóo", que incluía medidas "antiokupas", y el próximo miércoles pretende llevar la segunda norma, que abordará una reforma del Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. El PP logró con la ley "antiokupas" la abstención de Junts y PNV y ahora pretende reeditar ese escenario con la reforma penal, aunque, en esta ocasión, se antoja muy complicado visto el posicionamiento que han mantenido siempre los nacionalistas vascos con la prisión permanente revisable ya que han sido siempre muy críticos.

En este sentido, en las filas populares puntualizan que no se habló con Junts y PNV la semana pasada cuando ambas formaciones se abstuvieron con la ley "antiokupas" ni tampoco está previsto hacerlo de cara al próximo miércoles con la reforma penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. Si bien, también es cierto que el PP está llevando leyes al Senado que puedan ser asumibles para los posconvergentes y los nacionalistas vascos para intentar que los dos partidos se puedan plantear colaborar en la aprobación.

La proposición de ley que han impulsado los populares para la semana que viene introduce cambios en tres artículos del Código Penal (73, 140 y 180) y busca ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable para asesinatos o casos de agresión sexual. En este sentido, se añade un artículo 73bis en el Código Penal para que "el responsable de delitos contra la vida o la libertad sexual, cuyas penas sumen cien o más años será castigado con la pena de prisión permanente revisable". En el artículo 140 del Código Penal, hay actualmente tres circunstancias que regulan la aplicación de la prisión permanente revisable en caso de asesinato y se pretende modificar una de ellas y añadir dos más para elevar a cinco los supuestos.

En este sentido, se pretende que el asesinato sea castigado con prisión permanente revisable no solo cuando el hecho sea "subsiguiente a un delito contra la libertad sexual", sino también si es a continuación de un delito de "detención ilegal o secuestro". Además, también el PP pretende aplicar esa pena cuando el asesinato vaya seguido de "actos de ocultación o destrucción del cadáver para dificultar la investigación por parte de la autoridad o de sus agentes": esta es una demanda que lleva años impulsando el PP haciéndose de eco de las reivindicaciones de los padres de jóvenes asesinadas, como fue el caso de Marta del Castillo (todavía no se ha encontrado el cuerpo) o Diana Quer, pero no ha logrado la mayoría suficiente para materializarlo (la última vez que lo intentó fue con una proposición de ley en 2019).

Finalmente, se añade una nueva circunstancia para aplicar la prisión permanente revisable en caso de asesinato, que es cuando sea cometido por una persona que tenga relación de proximidad con la víctima (cónyuge, excónyuge, pareja de hecho, expareja de hecho, o sobre persona que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, entre otros casos).

En el artículo 180, la proposición de ley del PP pretende añadir un nuevo apartado 3 que aplique la prisión permanente revisable ante "la reiteración de las conductas recogidas en el artículo 181 apartados 4 y 5". Es decir, esencialmente, para violadores que cometan agresiones sexuales reiteradas a menores de 16 años.

Los populares, en la exposición de motivos, señalan la necesidad de la reforma penal en que, actualmente, "la prisión permanente revisable se aplica de forma muy limitada, ya que solo está prevista para ocho supuestos". "La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas", añaden los populares, para justificar la reforma del Código Penal. "Se trata de proteger a la sociedad porque evita que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse, impidiendo que reincidan en sus actos y vuelvan a causar dolor y sufrimiento", agregan.

Lo cierto es que los populares van a tener complicado que, en esta ocasión, PNV y Junts se abstengan tal y como hicieron con la ley "antiokupas". De hecho, los nacionalistas vascos han empuñado la bandera de la derogación de la prisión permanente revisable que introdujo el PP en el Código Penal en 2015, mientras que los posconvergentes han acompañado siempre las iniciativas. En este sentido, Junts votó a favor de una proposición no de ley del PNV de octubre de 2016 que instaba a la derogación de la prisión permanente revisable y los antiguos convergentes también se sumaron al recurso de inconstitucionalidad que plantearon los nacionalistas vascos. Por tanto, se antoja muy complicado que el PP logre el apoyo de PNV o Junts.

La colaboración de PNV o Junts es imprescindible de cara a la fase de tramitación en el Congreso: en el Senado, los populares tienen mayoría absoluta, pero en el Congreso, están a apenas cinco apoyos. Por tanto, requieren del apoyo de alguna de las dos formaciones.