Los candidatos, uno a uno

«Yo soy un señor y no voy a hablar de conversaciones que he tenido con Pedro Sánchez», dijo Pablo Casado en uno de sus intercambios más agrios con el presidente en funciones. También fueron efectivas las preguntas retóricas al líder del PSOE sobre si estaba dispuesto o no a pactar «con Torra, Junqueras y Otegi». Fueron los significativos silencios de Sánchez uno de los principales puntos que se anotó Casado.

En bloque dedicado a la coyuntura económica y al inminente periodo de desaceleración. previsiblemente el líder del PP tiró de hemeroteca y sacó a relucir la cuestionable gestión del erario público que dejaron las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder popular acusó al actual presidente en funciones de «negar la evidencia» y «lanzar el mensaje más peligrosos que se puede lanzar en estos momentos, es decir, «negar la crisis por electoralismo». «El socialismo siempre trae la crisis económica», concluyó poco antes de llamar la atención sobre los 3 millones de empleos que se crearon en la era Rajoy y los 7 millones de los dos periodos de gobierno del PP. Fue en este bloque temático donde Casado debió hacer frente a un ataque de Rivera a cuento del pasado corrupto del PP: «Llevo un año de presidente y no se de que me hablan de corrupción», argumentó.

Albert Rivera

Pese a que intentó repetir su estrategia de golpes de efecto, esta vez no lo consiguió

«Hay que cambiar la ley, los votos no valen igual»

Albert Rivera se jugaba la remontada de las encuestas en este debate y con ello poder exprintar los cuatro días que quedan de campaña. No se olvidó de todo su «attrezzo «que metió en un maletín y que fue sacando poco a poco.

Rivera apostó por ponerse de acuerdo «en lo que nos une». Para ello, se comprometió a poner el país «en marcha», si es elegido como presidente del gobierno.

Sobre Cataluña, tiró de adoquín de Barcelona y mostró lo que le lanzaban a los Mossos y a la Policía los violentos. «Sánchez dice que no pasa nada en Cataluña y le preguntó si es normal que vuelen adoquines en Barcelona» que dijo «representa el desorden público». «Negar los problemas no soluciona los problemas», le espetó y le instó a no tener miedo de aplicar la Constitución. «Cesemos a Torra que es el que corta carreteras». Asimismo le recordó que el 10-N , lo que tiene que hacer es garantizar la libertad y si no lo hace «la responsabilidad será de su gobierno».

Rivera trató de llevar el debate, centrarlo y entrar en todos los combates. Tiró del «no se ponga nervioso» para desestabilizar al adversario. Centró sus ataques en Sánchez y Casado e incluso buscó el cuerpo a cuerpo con Abascal. En el bloque de econmía sacó la corrupción. El líder de Cs se apoyó de listado en azul y rojo sobre casos de corrupción e intentó acorralar a Sánchez sobre si dimitirá cuando se conozca la condena de los ERE. Creativo, sacó un nuevo impuesto a suprimir: el ICB (impuesto de Corrupción del Bipartidismo) y trató de dar lecciones de trasparencia a lo que recibió el envite de Casado que le recordó los casos que tiene en algunos municipios.

Pidió hablar más de futuro y no de pasado. «No me gusta el franquismo, ni Arran» y le espetó a Sánchez «¿también les va a ilegalizar a ellos?» –sobre Arran–. Apostó por una reforma electoral: «Hay que cambiar la ley, los votos no valen igual». En política exterior confrontó con Sánchez y le pidió defender las democracias, «también hay que ser valiente con los dictadores vivos», le espetó.