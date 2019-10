“La lucha es el único camino”. Con esta frase, utilizada habitualmente por ETA y las organizaciones de su entorno, termina un comunicado Endavant, la organización de referencia del secesionismo catalán de carácter extremista. “El objetivo del independentismo no tiene que ser preservar las instituciones autonómicas a cualquier precio sino preparar la resistencia contra el estado para poder ejercer el derecho de autodeterminación”, subrayan en el texto en el que se ataca en varias ocasiones a la Generalitat.

Los extremistas mantienen que los disturbios que han protagonizado eran un ejercicio de “autodefensa” ante la “violencia policial”, “perpetrada codo con codo entre las fuerzas de ocupación y la policía botiflera”.

“La respuesta, además de ser totalmente legítima, ha enviado un mensaje claro al conjunto del pueblo: no nos rendimos ni nos resignamos. Y también a los elementos dirigentes del procés: se ha acabado seguir jugando a vuestro juego”, subrayan.

Critican a “aquellos que desde posiciones supuestamente independentistas acusan a las personas que decidieron autodefenderse de “minoría violenta”” ya que “están haciendo el juego al estado y

allanando el terreno para que se reprima las protestas con legislación, antiterrorista”.

Ponen en evidencia al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya que su estrategia “se ha demostrado que era un fracaso absoluto en relación con aquello que se proponía: implementar la República. También se ha mostrado como un fracaso absoluto en relación a aquello que realmente pretendía: preservar la autonomía. La autonomía de Catalunya es un ente completamente vacío de soberanía, un simple gestor de las migajas”.

Y anuncian su voluntad de continuar con los disturbios y una próxima gran revuelta: “ahora no es el momento de desmovilizar. Es el momento de seguir en las calles. La lucha será larga pero el pueblo autoorganizado ya tiene la suficiente inteligencia colectiva para regular los embates”. “Hoy tienen que ser a las marchas por la libertad, las acciones y movilizaciones en cada pueblo y ciudad y prepararnos para la siguiente gran acción de desobediencia colectiva. Nadie en casa. Nadie expectante”.