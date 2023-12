Madrid, primer territorio que se rebela contra Podemos: Roberto Sotomayor y Carolina Alonso también se van del partido

La decisión de la dirección estatal de Podemos de salirse de Sumar en el congreso de los diputados ha acabado erosionando a los morados. Madrid es el primer enclave del castigo. La semana pasada era el líder de podemos en la comunidad de Madrid , Jesús Santos, quién rompía con la dirección renunciando a todos sus cargos en el partido por la deriva de la formación y el "choque incomprensible" con Díaz. Ahora es quien se presentará en las elecciones municipales del 28m, Roberto Sotomayor, quién sigue el mismo camino y renuncia a presentarse como candidato en la ciudad a la vez que abandona su cargo de responsabilidad en el consejo ciudadano estatal del partido. Un camino que sigue también Carolina Alonso, exportavoz de la Asamblea de Madrid

Toma está decisión después de la ruptura en el Congreso, hecho que critica duramente por no haber sido consultada en los órganos de dirección. Sotomayor critica que en el órgano de dirección al que pertenecía hasta hoy "ya no se consulta ninguna decisión importante. "Es incomprensible que los miembros de un órgano de dirección se enteren antes por Canal Red de esta noticia y que no haya sido consultado a los inscritos previamente con una pregunta clara". Denuncia, además, que la decisión de romper con Sumar supone "otro paso más de una estrategia que ha renunciado a los territorios y a la construcción de un frente amplio".

Roberto Sotomayor reconoce que es por ello que mantiene la "diferencia política" más importante, por la renuncia de Podemos al Frente amplio y la doble militancia. El atleta denuncia la situación del partido desde las elecciones autonómicas y municipales: "Me volqué al cien por cien en mantener viva la esperanza y coser las heridas, recorriendo los círculos de la ciudad, hablando y escuchando, animando y consolando. En definitiva, dando la cara. Pero desde la dirección Estatal tenían otros planes y otros objetivos. Ya nadie coge el teléfono n responde a los mensajes, se actúa y decide en pequeños grupos de decisión. Algunos parece que sobramos, las distancias se agigantan con la dirección estatal de Podemos".

Sotomayor explica los motivos de la deriva del partido en una carta en la que critica la campaña del 28M, y en la que pide "más que nunca consolidar un proyecto municipalista en Madrid". Argumenta, además, que la renuncia de Podemos al municipalismo se vio reflejada en la decisión de "no acudir al acto de Magariños". Para él, una fecha "clave" en el transcurso de las pasadas elecciones municipales. " La decisión de la dirección estatal de no acudir pese a que los candidatos a la Comunidad y a la ciudad de madrid, junto a Jesús Santos, pedimos estar, puso en peligro nada menos que el futuro de nuestra organización en la región", asevera. Critica que se eligió "la peor de las estrategias posibles". También denuncia que "nadie a día de hoy" ha asumido sus responsabilidades políticas por los resultados, excepto los candidatos que "hemos sufrido la invisibilidad más absoluta y la desconsideración de sus dirigentes".

En su opinión, el nacimiento de Sumar ha sido "otro elemento importante y que Podemos tuvo la oportunidad de influir sobre esta nueva herramienta", pero optó por "confrontar directamente como sí de n campeonato por saber quien se quedará con el espacio se tratara".

La exportavoz en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, coincide también en el error de no acudir a Magariños -presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales-. "Fue un gran error que nos pasó factura en lo electoral". Lamenta que en realidad se estaba "renunciando" al Frente Amplio con la excusa "de que había quien no nos quería allí". También critica que en su partido se "celebre" la ruptura con Sumar. "Es evidente que es un fracaso del espacio en su conjunto y que además se haga sin debate político previo en el Consejo Ciudadano Estatal". Como ya hiciera antes, censura que se enterara de la decisión por el medio de pablo Iglesias.