Manuel Valls atiza la intervención de Albert Rivera en el Congreso

Como se suele decir en términos coloquiales, Albert Rivera y Manuel Valls “salieron tarifando”. El segundo acudió a las elecciones municipales de Barcelona bajo el amparo de Ciudadanos, pero acudió como independiente a los comicios municipales. Por eso la agrupación naranja rechazó categóricamente la decisión de Valls de apoyar al Partido Socialista Catalán, que fue quien cedió el bastón del Consistorio a Ada Colau; a Rivera y los suyos, en resumen, no les sentó nada bien que su candidato cediera su sitio a la líder de Barcelona En Comú. Por eso, Valls se ha permitido el “lujo” de criticar la intervención de quien fuese su compañero en la sesión de investidura que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados.

Mencionando un corte de vídeo en el que se puede ver un extracto de la posición de Rivera, quien fuese candidato a la alcaldía de la Ciudad Condal ha expresado que “Sánchez no es el Rey pero es el Presidente del gobierno de España y la política merece otro lenguaje y más respeto de todos. Eso de la “banda” hablando de Pedro Sánchez no es nivel que este país necesita”.

En otro tweet posterior, Valls expresó sus convicciones y no pueden ser más claras: “Continúo pensado que no hay alternativa a Pedro Sánchez. La única vía posible para la gobernabilidad de España es un gran pacto de Estado entre los constitucionalistas. El futuro del país no puede estar en las manos de los populistas, de los separatistas y de los extremos”.