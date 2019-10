Marchena, candidato único para presidir la Sala Penal del Supremo

Mañana vence el plazo para presentar las candidaturas de aquellos magistrados que deseen optar a la presidencia de la Sala Penal del Tribunal, la encargada de investigar y juzgar, en su caso, a los aforados. Hasta el momento, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Consejo General del Poder Judicial, el único que ha presentado la instancia para ese cargo, en concreto para su renovación, es el actual presidente de la Sala, Manuel Marchena. Ello no impide que se puedan recibir otras candidaturas, ya que siempre se amplía unos días el plazo por si llegan instancias por correo.

Pese a que, finalmente, Manuel Marchena sea el único que opta a esa plaza, tendrá que pasar el trámite de la «entrevista» ante los vocales de la Comisión Permanente aunque podrán asistir los consejeros que lo deseen. En el Consejo se reconoce que, en todo caso, será una «entrevista “light”, suave, porque hay poco que preguntarle». «La Ley impone que tenga que realizar esa entrevista, aunque se trate de un candidato único», señalan al respecto fuentes del Consejo. Después de ese trámite, su candidatura se elevará al Pleno del Consejo, donde tendrá que contar con el aval de la mayoría de los vocales; pero no parece que ello sea tampoco un obstáculo, pues, como se señala desde fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces y magistrados, «la única duda será si tiene el respaldo de todos los vocales o si alguno no le apoya».

Todo hace indicar, por tanto, que Manuel Marchena será reelegido por otro mandato de cinco años para presidir la Sala Penal del Supremo. En cuanto a la fecha en que se produciría esa designación, por calendario daría tiempo a que se incluyese en el orden del día del Pleno que celebrará el CGPJ la última semana de este mes, es decir, pocos días después de que se conociese la sentencia del «procés», de la que, precisamente, es ponente. En concreto, su reelección se podría oficializar el 31 de octubre, aunque el establecimiento del orden del día es competencia exclusiva del presidente, Carlos Lesmes, que será quien tenga la última palabra. En todo caso, vocales del Consejo no ven motivos para retrasar algo que no planteará ningún tipo de problema: «No hay ninguna razón para que no sea en el Pleno de octubre, la sentencia del “procés” ya habrá pasado y tampoco habrá más candidatos sobre los que debatir».

Si, finalmente, Lesmes decidiera no llevar al Pleno ese nombramiento, la designación se haría la última semana de noviembre.