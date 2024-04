Margarita Robles defiende ante las críticas de sus socios el aumento en gasto militar: "Es invertir en paz"

Sumar, Bildu y Podemos han aprovechado el último pleno del Congreso de los Diputados hasta después de las elecciones catalanas para reprochar al Gobierno la aprobación de 1.130 millones de euros en gasto militar, partida a la que dio luz verde la pasada semana el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha utilizado los fondos contingentes para aumentar el presupuesto militar sin tener que pasar por el Congreso de los Diputados, consciente de las dificultades para lograr el apoyo en la Cámara Baja, donde los socios que sostienen al Gobierno rechazan los compromisos adquiridos por el propio presidente del Gobierno ante la Unión Europea.

En la sesión de control al Gobierno, desde Bildu, el portavoz Jon Iñaritu ha criticado al Ejecutivo por priorizar el gasto militar frente a las políticas sociales. Ante las críticas de los socios, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado el gasto militar como una inversión para un "mundo mejor" y ha rechazado tratarse de un aumento de gasto perse. "Yo le hablo de invertir edn defensa, en paz, en libertad, en seguridad, en crear puestos de trabajo", ha asegurado la titular de Defensa en sede parlamentaria.

No solo los socios han tratado de someter al Ejecutivo por su decisión de aumentar el gasto militar, sino que el PP ha aprovechado para utilizarlo para visibilizar las fisuras existentes en el gobierno de coalición sobre este asunto. El PP ha instado a Yolanda Díaz a dimitir si es verdad que está en contra de la partida aprobada la pasada semana sin su consentimiento. El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha pedido la dimisión o bien de Díaz o de la minsitra Margarita Robles al entender que si hay una división en las votaciones del Consejo de Ministros, una de las dos "debe dimitir esta mañana" al no poder formar parte del Gobierno "dos miembros que opinan tan distinto sobre el interés de la defensa nacional". Yolanda Díaz y Sumar rechazaron de inmediato y presentaron objeciones en el Consejo de Ministro sobre la partida en Defensa y la propia Díaz ha reconocido que su partido en Moncloa no comparte el gasto militar “y así está suscitado en el acuerdo de Gobierno”, una declaración con la que ha tratado así distinguirse de su socio en Moncloa, a pesar de que no ha podido hacer nada para frenar el aumento en la partida de Defensa. La portavoz del PP, Cuca Gamarra ha acusado a la vicepresidenta Díaz de ser "incoherente" y estar "en sus horas más bajas".

Podemos también ha retomado la ofensiva al Gobierno con una interpelación sobre la evolución del gasto militar. El diputado morado, Javier Sánchez Serna, ha criticado que el Ejecutivo “hurte del debate” a los diputados el incremento en gasto militar y ha recordado la posición morada de rechazar el envío de armas. “Desde Podemos dijimos que el envío de armas no serviría para una rápida solución de un conflicto complejo” en Ucrania. A su juicio, hoy queda demostrado dos años después con la continuación de la guerra.

Ha criticado también que el presidente del Gobierno defendiera en el Congreso hablar de la paz y trabajar para que “callen las bombas” y poco después tomar la decisión de incrementar la partida militar. “Hurtan de nuevo al no traerlo por vía presupuestaria y te4ner un debate y votación por parte de los diputados”, ha criticado para después clamar porque cada “euro que se invierte en armamento y munición no se invierte en política social”. “Las decisiones del Gobierno contradicen las palabras del presidente”, ha zanjado.

Una ofensiva que la ministra de Defensa ha aplacado asegurando que “por la paz estamos todos” y defendiendo que es “urgente” trabajar para superar los conflictos bélicos. Ha recordado como dijo Sánchez que estrechar los lazos de vecindad con los países vecinos no es suficiente “para garantizar, disuadir y reforzar nuestra seguridad y defensa” en Europa, ha clamado.

Así, la ministra de Defensa ha defendido la posición del Gobierno para “fortalecer nuestras capacidades militares, estimular el desarrollo de la industria española” y para impulsar la creación de puestos de trabajo en el sector.