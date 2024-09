María Guardiola: "Sánchez busca unos 'juegos del hambre' entre autonomías"

¿Irá a Moncloa cuando la cite el presidente no?

Es mi obligación. Yo tengo que defender el derecho de los extremeños, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Hubiera preferido una cita más constructiva, con más lealtad entre instituciones, sin tanto ruido de fondo por el pacto entre PSOE y ERC. Pero ir, iré. Por supuesto.

¿Y qué espera del presidente Sánchez en esa reunión?

Lo que espero es respeto y honestidad, aunque esto último sea mucho pedir… De Pedro Sánchez es conocida por todos su capacidad para el desconcierto. Desde luego, mi actitud, en cualquier reunión, no sólo en ésta, siempre será la del consenso y la del progreso.

¿Entiende que el mandato de los extremeños la obliga a negociar bilateralmente con el presidente para conseguir el mayor beneficio para sus representados?

En las cuestiones que afecten sólo a Extremadura, sí, pero en las que nos afecten a todos, como la financiación autonómica, se tendrán que debatir en un órgano multilateral. La defensa del interés de Extremadura no puede ir en perjuicio de un murciano, de un madrileño, de un catalán o de un gallego. De lo que se trata es de avanzar de la mano, en un país que tiene que progresar de forma cohesionada.

¿Cree que Extremadura es tratada como una comunidad de segunda?

Extremadura no está siendo tratada por el Gobierno de Sánchez como merece. Desde hace más de un año estamos saliendo de la cola de los rankings, pero no podemos seguir haciéndolo a pulmón. Necesitamos que se cumpla el mandato constitucional. Necesitamos ser tratados con justicia e igualdad. A mí me da igual caerle peor o mejor a Sánchez, lo que no voy a permitir es que maltrate a Extremadura.

¿Tienen algún cálculo sobre las consecuencias de aplicar el cupo catalán?

No pienso comprar el marco mental donde nos quiere llevar el PSOE de Sánchez. Quiere convertir España en unos «juegos del hambre» donde los presidentes nos lancemos a la arena a arrancar lo que podamos a este Gobierno. Esto no va de unas comunidades contra otras, sino de un ataque frontal al Estado. Extremadura no realiza cálculos de un modelo que es inconstitucional y acaba con la organización territorial y la unidad de España.

¿Cómo se ve desde aquí el debate sobre la inmigración?

Con preocupación y con tristeza. Un drama humano de ese calibre debe ser tratado con liderazgo, con rigor, con mucho trabajo y con la coordinación institucional que el asunto requiere. Nada de esto se ha producido por parte del Gobierno de Sánchez. Es necesario declarar una emergencia migratoria, contar con un plan de acción y hay que actuar en los países de origen. Sin este planteamiento no se puede defender la integridad y el bienestar de las personas. Extremadura es una tierra solidaria, pero lo que no puede hacer el Gobierno es huir de la responsabilidad en política migratoria y que asumamos los gobiernos regionales y locales el caos que está generando la ausencia absoluta de acción.

¿Se siente más cerca del discurso que hace Moreno o del que hace la presidenta madrileña en esta materia?

Es que sus discursos coinciden en lo nuclear: en que no se puede obviar que se trata de un tráfico humano, que se trata del bienestar y de la seguridad de personas. Ante un drama como éste hay que trabajar por una migración legal y ordenada. España no puede ser el refugio de las mafias que trafican con personas.

Hay matices importantes entre los dos mensajes. Ayuso, por ejemplo, pone el acento en que hay que apostar por una inmigración con cultura similar a la nuestra.

Todas las visiones en esta materia dentro del PP desembocan en las mismas ideas. Y es que la gestión migratoria del Gobierno de Sánchez es opaca, caótica y desleal. Nuestro objetivo es salvar vidas y preservar la seguridad. Las personas deben ser atendidas con dignidad y las instituciones tienen que funcionar y ejecutar sus competencias.

¿Pero cree que es una amenaza para nuestra cultura y que hay que primar aquella que respeta nuestros valores?

Yo creo en el respeto a la ley. Es la base de nuestra convivencia.

¿Tienen recursos para ayudar a Canarias, desbordada por la llegada de inmigrantes?

Hemos sido responsables con un problema real que ya teníamos, especialmente Canarias y Ceuta. Nuestro nivel de ocupación con menores migrantes supera el 176%. Ante la inacción, Feijóo ha llegado a un acuerdo con el presidente canario, viendo el caos que se ha encontrado con Sánchez y su Gobierno. Es la prueba de que se puede actuar con rigor y aportar soluciones efectivas, sin artificio.

¿Le parece que el discurso de Vox en este tema es xenófobo?

Estoy muy lejos ideológicamente de algunas de sus declaraciones.

Por cierto, en general, ¿se identifica con la política de Ayuso? ¿Ve en ella un modelo?

Lo que veo es que se trata de un modelo que funciona y que es respaldado por los madrileños. Mayoría absoluta y subiendo.

¡Vaya peso que se ha debido quitar con la ruptura de los gobiernos de coalición con Vox!

Las rupturas no se celebran.

Pero usted no quería inicialmente ese pacto, que desde Madrid le obligaron a aceptar.

El pacto se rompió por motivos que nada tenían que ver con Extremadura ni con el acuerdo de gobernabilidad que sellamos. Sigo en la misma senda de trabajo y compromiso que se inició con la firma de ese acuerdo.

¿Con Vox? ¿Y qué hará si no consigue aprobar los PGE? ¿Convocaría elecciones?

De momento tenemos el presupuesto más social y expansivo de la historia y estamos negociando con todos los grupos parlamentarios para aprobar el próximo año las mejores cuentas. Soy optimista, confío en la responsabilidad de los diputados de la Asamblea para que entre todos tengamos el mejor presupuesto de la historia de Extremadura un año más. Hemos puesto las bases del cambio, y es el momento del avance de esta tierra y de consolidar la tendencia iniciada con nuestras políticas. Espero que los intereses partidistas no se antepongan al desarrollo y al progreso de Extremadura.

Si no hay Presupuestos estaría en la misma situación que Pedro Sánchez.

La situación es totalmente distinta: yo no renuncio a presentar presupuestos, yo estoy negociando ya, en estos momentos, los presupuestos.

También Sánchez.

Mi Gobierno va a presentar el mejor proyecto de ley para los extremeños. Pedro Sánchez sí que ha renunciado a los presupuestos. Mi Gobierno es bastante más responsable, trabajador y honesto que el suyo.

Por cerrar el tema de Vox, que no me ha quedado claro, ¿entiende que el tiempo le ha dado la razón en sus recelos a pactar con ese partido o al contrario?

Firmé un acuerdo razonable y bueno para Extremadura. Firmé pensando en mi tierra, en su voluntad de cambio. Y puse mucho cuidado en dejar fuera de ese acuerdo asuntos que pudieran amenazar los derechos y las libertades de los extremeños; asuntos que pudieran intimidar la igualdad o la diversidad. Ninguna circunstancia ideológica o política está por encima de los extremeños. Con esa máxima pacté. Sucedió así. Y ya es pasado. Ahora tenemos nuevos retos y un nuevo paisaje frente a nosotros.

Ya que ha pasado el tiempo, como dice, ¿cree que les hubiese ido mejor en las elecciones generales si no la hubieran desautorizado para forzar el acuerdo con Vox desde Madrid?

Negocié con libertad y firmé lo que quise firmar, pensando en el cambio que necesitaba Extremadura. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales. Sólo las concesiones indignas de Pedro Sánchez al separatismo, incluyendo una amnistía inconstitucional, le mantienen artificialmente en el poder.

Bueno, ya sabe que algunos piensan que el problema en aquella campaña surgió con el acuerdo en Valencia.

Defender el interés general de tu tierra nunca es un problema. El problema lo tiene quien se salta todos los límites para agarrarse al poder. Cada presidente autonómico del PP pensó en el interés general de los ciudadanos a quienes representan.

¿El ruido de Madrid la perjudica en Extremadura? Lo digo porque hay otros barones del PP que sí se quejan en bajito de que se entre demasiado a la bronca.

Ese ruido no lo provoca el PP, ese ruido lo provoca quien está obsesionado con los muros y con acabar con consensos de muchas décadas. El silencio y la sumisión no están hechos para un partido de Estado. Somos responsables. En todos los territorios los presidentes del PP vamos a defender con firmeza, y alzando la voz, los valores que nos unen a los españoles. Lo que está haciendo el PP a nivel nacional es ejercer de cortafuego, de freno frente a las tropelías de Sánchez. Es tan grave lo que está haciendo Sánchez que el ruido es inevitable porque lo que está pretendiendo es cargarse al Estado. El PP no va a estar callado, en Extremadura también se ha acabado el silencio.

¿Cómo califica la política que está haciendo desde la Presidencia de la Junta extremeña? Derecha, centro…

La política que hacemos desde el Gobierno extremeño es una política de moderación, de libertad, de puentes, de diálogo y de ambición. Y también con la firmeza que precisan en estos momentos la defensa de España y del conjunto de regiones.

¿Qué futuro le ve a la legislatura nacional?

Por el bien de los españoles, debería acabar pronto. Sánchez ya ha ido demasiado lejos.