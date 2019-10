Marlaska condecora a los agentes antidisturbios de Cataluña

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado que se inicien los trámites para condecorar a los agentes de las Fuerzas de Seguridad que se han destacado en las actuaciones para evitar los disturbios que se han producido en Cataluña, según han informado a LA RAZÓN fuentes de este departamento.

Las distinciones se van a conceder a miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos d´ Esquadra y Guardia Urbana, así como a otras personas y entidades que se hayan destacado por su trabajo en unas situaciones tal problemáticas como las que se han producido y se producen en Cataluña.

El reglamento que regula estas condecoraciones y reconocimientos contempla una serie de posibilidades hasta llegar a la concesión de las medallas con distintivo rojo (pensionadas), para aquellos que hayan puesto en peligro sus vidas en la contención de los desórdenes.

En Interior se tiene en cuenta que la labor de los agentes, con una actuación siempre proporcionada a la virulencia de los disturbios que tenían que frenar, ha permitido que lo que se presentaba como un auténtico «chantaje al Estado», no hayan podido lograr su objetivo. «En cuarenta años nadie ha conseguido chantajear al Estado y ahora no lo van a lograr. Hemos pasado momentos muy difíciles. Al Estado no le chantajea nadie. Si alguien tiene esa intención, lo tiene fatal, no sabe de qué va esto», comentó a este periódico Grande Marlaska.

Asimismo, desde este departamento se subraya que hay que distinguir a los agentes porque han transmitido a la sociedad un mensaje de gran importancia en estos momentos, en el que las imágenes que se han visto podían causar la lógica inquietud ciudadana. «Impunidad cero», subrayan. Y agregan: «Ha habido una treintena de ingresos en prisión y más de 200 detenidos. No va a haber impunidad. Se ha demostrado lo bien que trabajan los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad que, aparte de restablecer la seguridad y defendernos a toda la sociedad, han practicado un número importante de detenciones y los han puesto a disposición judicial. Los arrestados eran muy activos y, para que ingresen en prisión, se ha tenido que acreditar su intervención en parámetros de importancia en estos hechos».

En el Ministerio se valora de forma muy importante la colaboración que ha habido entre Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía. «No ha habido tres uniformes, sino sólo uno», ha recalcado Grande-Marlaska.

Distintas fuentes de la Seguridad del Estado consultadas por este periódico coinciden en señalar que el dispositivo que existe en Cataluña para combatir los disturbios es el correcto y que los agentes de apoyo de Guardia Civil y Policía fueron enviados en el momento oportuno, en función de la fecha en que se iba a publicar la sentencia. De hecho, todos los miembros de Fuerzas de Seguridad que están actuando estos días en Barcelona y que tienen mucha experiencia, tanto en «kale borroka» como en altercados derivados de la reconversión industrial, por ejemplo, han subrayado el tipo de violencia de estos días, una violencia que no habían visto hasta ahora y cuyos autores buscan el enfrentamiento directo con los agentes, el enfrentamiento cara a cara.

La estrategia del Ministerio es la de evitar que este tipo de actuaciones delictivas vayan a más. La operación de la Guardia Civil contra una célula de los Comités de Defensa de la República (CDR), que se había constituido en Equipo Táctico de Respuesta (ERT) es una buena prueba de ello.