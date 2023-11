La militancia de Podemos vota apoyar "solo" la investidura de Sánchez pero desde el rechazo al PSOE y Sumar

Los cinco diputados de Podemos apoyarán la investidura de Pedro Sánchez. Así lo han decidido 47.675 militantes de los 55.372 que han votado desde el pasado viernes y hasta este martes por la noche en la consulta telemática que la dirección del partido abrió a su militancia bajo la pregunta de si "¿deben las/los diputadas/os de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez? Así, el 86,1% de las bases de Podemos han decidido votar "sí" exclusivamente a la investidura del PSOE.

Podemos ha tensionado hasta el final la investidura. Los cinco escaños morados son imprescindibles también para que salga adelante la investidura del presidente del Gobierno en funciones. Los morados son los únicos, a la izquierda del PSOE, que no reconocen como suyo el pacto albergado entre PSOE y Sumar y que lo han criticado por “insuficiente” y “poco ambicioso”. La consulta causaba cierto temor en ciertos sectores de Podemos a que el resultado que saliese fuese negativo. Según explican en el entorno morado, hay una cierta sensación de rechazo entre la militancia más cerrada a apoyar un Ejecutivo en el que los morados no tengan un papel determinante como en la pasada legislatura.

Mayoritariamente la dirección del partido ha pedido en estos días el "sí" a la consulta, sin embargo lo ha hecho no ocultando su rechazo al PSOE y también a Sumar, la propia coalición de la que forman parte. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó al PSOE por empezar la "legislatura con mal pie", al considerar que se estaba invisibilizando al "motor Podemos" y al denunciar que el PSOE ha sido "completamente incapaz" de responder a las cinco propuestas de Podemos. Entre ellas, los morados piden que la ministra de Igualdad, Irene Montero, continúe al frente de Igualdad.

Votando a favor, Sánchez saldrá investido en primera votación con 179 escaños. Se despeja así la única incógnita que quedaba en la investidura de Sánchez. Si se abstuviesen mañana, el candidato socialista tendría que someterse a una segunda votación el sábado en la que necesitaría de la abstención de los morados para salir investido con más "síes" que "noes". Si por el contrario, en segunda votación, votarán en contra, el también secretario general de los socialistas no lograría el aval del Congreso de los Diputados para formar Gobierno y se repetirían las elecciones.

No se preveía en la dirección morada, sin embargo, votar en contra definitivamente de Pedro Sánchez. En el caso de que la militancia hubiese votado de manera mayoritaria "no", los morados se guardaban la carta de la abstención, para que Sánchez saliese investido en segunda votación, dado que la pregunta lanzada a la militancia solo decía si debía o no apoyar. La abstención es no apoyar, pero tampoco votar a favor.

En la consulta han participado 55.372 militantes lo que supone una subida en la participación de entorno a 24.000 personas que votaron en la última consulta que realizó el partido, que fue el pasado 4 de noviembre cuando los morados aprobaron con el aval de solo 31.000 militantes el cambio de hoja de ruta del partido, dirigido a diferenciarse notoriamente del partido de Yolanda Díaz. Así, de manera mayoritaria se apuesta por apoyar a Sánchez, a pesar de que en el partido se denuncie que el PSOE no negocie con ellos los acuerdos.