La ministra palmera y las montañas catalanas

Ha dicho la inefable Montero que Cataluña tiene que tener una financiación especial, «por sus características, razones históricas o su orografía». Esto del relieve es jolgorioso. Digo yo que alude a los Pirineos y las autopistas que tienen que salvarlos. Me pregunto si la ministra palmera ha pensado en lo que supone para Almería tener el único desierto europeo y un tren que tarda seis horas y media a Madrid; o para Extremadura, sufrir las temperaturas más arduas, o para Canarias, la lejanía de la península. Y de orografía, que le hablen a Asturias, donde recorrer las carreteras es hacer piruetas circenses. Hay una manifiesta falta de amor en este ardid. Si quieren privilegiar a Cataluña para pagar a Esquerra y Junts su apoyo en Madrid, que no lo disfracen. Desde que se perdieron las últimas colonias y los terratenientes catalanes abandonaron los ingenios cubanos de azúcar y el negocio de los esclavos, el resto de los españoles ha tenido que contribuir al mantenimiento de su riqueza. Protegimos sus textiles frente a la competencia británica, la emigración ofreció su músculo a la industria local y hasta el turismo comenzó por la Costa Brava. ¡Qué verdad es que el que no llora no mama!

Es cierto que la autopista del Mediterráneo es estupenda, pero es que la comunicación entre Granada y Almería se ha resuelto hace apenas un par de años y, repito, llegar a Madrid desde el vivero de hortalizas más grande Europa es un dolor, porque no hay AVE. De los trenes extremeños, no digo nada al sufrido lector, sólo apuntar que ir de Badajoz a Murcia es una aventura. Qué apuntar de Castilla y León, de tantos pueblos vaciados e incomunicados. A la noticia del enésimo chantaje nacionalista catalán y la genuflexión del líder español se ha sucedido la protesta de las autonomías: Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha se sublevan con razón. En esta aciaga semana de la amnistía ha sido proverbial el esfuerzo de Sánchez por que no hablásemos de ello. Por eso ha soltado barbaridades y a amenazado a jueces y periodistas -algunos con nombre y apellidos, potenciando el escrache. Quiere nombrar a dedo a los contertulios, financiar sólo a los medios reptiles, «banear» a los digitales. Pretende que no hablemos de las investigaciones a su mujer o su hermano.

Roberto Bermúdez de Castro, actual consejero de Hacienda de Aragón, ha explicado en Cope cómo se aplicó el 155 en Cataluña, responsabilidad que desempeñó personalmente. Ha dado detalles muy interesantes del susto de los dirigentes del procés. De su absoluta docilidad cuando comprendieron que el Estado y la ley se imponían y que la cárcel era el horizonte. Ahora los vemos de nuevo en las instituciones: Rull en la asamblea local, Puigdemont haciendo su maletita, también los indepes dominando la mesa del parlamento catalán. Sólo disponen de 59 escaños de 135 (61 si añadimos los dos de Alianza Catalana), pero el señorío se explica por la absoluta docilidad del PSC y el PSOE. Para sufragar su cargo, Sánchez ha vendido la defensa que hizo España frente al procés. Ha desmontado aquel enorme esfuerzo y ha puesto a los responsables de nuevo al frente, esta vez más crecidos. Lo va a sentir en sus carnes (van a chantajearlo a fondo), pero nosotros seremos los paganos.

El régimen hace aguas por otros muchos flancos: la coalición con Sumar, el poder judicial, Europa -que tiene una ceja levantada-, su mujer y su hermano, que están ante los tribunales, la fiscalía general en ridículo. Ya saben, se puede engañar a todos alguna vez y siempre a alguno, pero no siempre a todos. Por eso pierde elecciones. Lo malo es que pretende que sufraguemos esta lenta agonía con la pérdida de libertades colectivas, el fin de la separación de poderes, el nepotismo y la supresión de la igualdad entre autonomías y ciudadanos.