Moncloa y Ferraz dejan sola a Montero en su ataque a la presunción de inocencia

Las desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en su lectura de la absolución a Dani Alves del delito de agresión sexual sigue generando una ola de reacciones que ha llegado también a Moncloa y Ferraz, colocando al PSOE en una posición muy comprometida. En su condición de secretaria general del PSOE andaluz, Montero calificó en un mitin, este fin de semana, de "vergüenza" "que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

Este pronunciamiento avanza en un choque institucional entre poderes, desde el Ejecutivo se vuelve a cuestionar la labor del Judicial, que ha generado que hoy se produzca un alineamiento inédito: todas las asociaciones de jueces y fiscales hayan cargado de manera unánime contra Montero. "La presunción de inocencia es un derecho fundamental", señalan. La presión ha llegado hasta Ferraz, donde esta mañana se ha reunido la Ejecutiva del partido, pero desde la dirección se han cuidado en hacer equilibrios para evitar respaldar a Montero. También en el Gobierno evitan públicamente suscribir estas palabras. Dejándola en la más absoluta soledad.

Cuestionada hasta en tres ocasionespor si avalaba las palabras de la también vicesecretaria general del PSOE, número dos de Pedro Sánchez en el partido, la portavoz de la formación, Esther Peña, se ha salido sistemáticamente por la tangente. Primero, asegurando que "las sentencian se acatan y se respetan", algo que claramente no ha hecho Montero, apuntando que "es inevitable que podamos hablar de ellas". Sin embargo, lo que ha dicho Peña sobre el fallo judicial no tiene nada que ver con las palabras de la vicepresidenta.

Desde el PSOE se afanan en trasladar el mensaje de que "la violencia sexual no va a quedar impune" y que "este país protege a las víctimas, en el que se van a seguir generando espacios seguros". Tras este ejercicio de pedagogía para evitar respaldar a Montero, la portavoz del PSOE ha optado por atacar al PP, señalando que Alberto Núñez Feijóo no está comprometido con esa defensa de la presunción de inocencia y que no duda en hacer "condenas públicas" contra personas que "ni siquiera están sentadas en el banquillo". Ha puesto como ejemplo al fiscal general del Estado al que, en su opinión, cada vez que (Feijóo) "habla de él le condena de manera miserable".

Peña sí ha querido suscribir unas palabras, pero no han sido las de Montero, sino las de la secretaria de Igualdad del PSOE, la también delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que a su llegada a Ferraz esta mañana ha asegurado que es una sentencia "difícilmente digerible" y que "esto no ha acabado aquí", porque todavía queda vía de recurso ante el Tribunal Supremo.

Internamente, tanto en el PSOE, como en el Gobierno se cuestionan las declaraciones de la vicepresidenta y se traslada que debería rectificar públicamente para tratar de cerrar este asunto, un debate sobre una cuestión muy sensible para los socialistas. Públicamente, ninguno de los ministros que han tenido atención a medios durante lo que va de jornada han querido respaldar a su compañera, tratando de hacer equilibrios. Unos equilibrios imposibles.

Montero no rectifica

Ante las presiones para que rectifique, Montero ha emitido un par de mensajes en su cuenta de X, pero se ha limitado a atacar al PP por sus "tergiversaciones" y hacer una mínima matización de sus palabras. "Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo", ha escrito. Además ha aprovechado para cargar contra el principal partido de la oposición, señalando que "el PP es el menos apropiado para hablar cuando ha dicho que el Constitucional es el "cáncer del Estado de Derecho", se vanagloriaba de controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás o aseguraba que la Gürtel era una trama contra el PP"