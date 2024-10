Mónica García, señalada por el "caso Errejón", se ausenta del control del Senado sin justificación

Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, está ahora en todos los focos por el "caso Íñigo Errejón" por su responsabilidad dentro del partido. La propia ministra ha reconocido ya que no dio credibilidad a una denuncia de una víctima en junio de 2023 en Castellón y eso la deja muy señalada y muy desgastada para seguir al frente de su espacio político y en el Ministerio. García dio ayer explicaciones en rueda de prensa, pero este martes parece esconderse ya que no tiene previsto acudir a la sesión de control del Senado pese a que no tiene ninguna justificación ya que en su agenda oficial no figura ninguna actividad. Tampoco tiene previsto acudir mañana a la sesión de control del Congreso.

De esta manera, García se esconde de las preguntas de la oposición en un momento muy delicado para ella por el "caso Errejón". Yolanda Díaz, de hecho, se ha sacudido su responsabilidad señalando a la propia ministra de Sanidad ya que ha asegurado que trasladó la denuncia por "tocamientos" de hace un año de Castellón a Más Madrid, que fue quien cerró la investigación interna al dar credibilidad a Errejón. En este sentido, la propia Díaz se arrogó el cese de Errejón y reivindica que ha actuado con contundencia e inmediatez, alimentando las dudas sobre el papel jugado por García.

Más Madrid ha tomado ya la decisión de cesar a la diputada de la Asamblea de Madrid, Loreto Arenillas, por haber encubierto a Errejón, aunque todavía hay quien considera que es insuficiente. En paralelo, Podemos señala todavía más al espacio de Sumar y de Más Madrid al asegurar que trasladaron la denuncia de la mujer de Castellón a Díaz.