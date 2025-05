La mugre de la política

Puede que ustedes, al encender la televisión, crean que la política es un desfile de personajes. Bueno, pues si piensan eso de los que ven todos los días a través de la lente de la prensa, imagínense cómo será la raza de mutantes que ocupan las cuevas a donde, de manera continuada, no llega nunca la luz del sol. La mitología del cine nos habla de genios del mal que huelen bien y recitan pasajes de la obra de Dostoyevski. Con lo conocido por el público hasta ahora, creo que no hace falta que les explique que existe evidencia científica de que la gente mala suele ser muy corta. Que además sean feos, demuestra cierta la rima entre ética y estética. La norma es que la mala gente se encuentre en esos niveles en que la peña muestra dificultades para caminar y no cagarse encima.

Recordemos que el «sanchismo» se compuso en sus minutos iniciales del tipo de habitantes que poblarían los márgenes del río Cahulawassee. En ese valle húmedo, en el que los lodos desprenden un olor extraño a cadáver enterrado, tuvieron que fichar los equipos de aquel secretario general desahuciado. Un lugar donde la costra oscura es la norma y se forma la mugre más negra de la política. Precisamente, de ahí captaron a críticos, desesperados, frikis e inadaptados que habían sido apartados durante décadas por los que mandaban en el partido que le había echado.

Llevo a su ánimo al tipo de ingresado en el asilo de Arkham que hay que apartar de un partido como el PSOE, porque supera el umbral de lo tolerable. De esa tropa de caza cabezas que daría miedo a la legión extranjera en misión expedicionaria es de donde nuestro moderno Coronel Kurtz hizo la primera recluta de chicos listos que a día de hoy nos gobierna.

Las rutas salvajes de acceso al poder se ejercen siempre por un círculo de fuego que firma en un momento de necesidad un pacto fáustico. La bolsa de billetes sin marcar, la prostituta muerta y ensangrentada en la habitación de un hostal, el lugar donde enterramos a Billy Batts. En la vida real, esos trabajos nunca los ejecuta un elegante Tom Hagen. No. Se encarga a morlocks sin futuro el conjunto tradicional de todas esas tareas que nadie con dos dedos de frente quiere realizar.

Cuando el barco de corsarios llegó en el año 2018 al Gobierno, se subieron unos cuantos chicos bonitos con posgrado y título de doctorado que nos venían a regenerar. El Ejecutivo más chulo de la democracia. Cómo lo celebraron periodistas, politólogos y corresponsales. España había vuelto. Y ellos ya han aprendido a guardar las formas, incluso aguantando el mal olor evidente de un presidente que habla en las cumbres internacionales con un perfecto inglés.

Desde aquel coche que conocía las rutas más rápidas a los mejores putis de toda España se hicieron con el partido. En este país eso significa hacerse con todo. La caja, la sede, las cuentas y las listas. La corte suelen probar a la persona. Si eres de esos a los que se les encoge la pupila con algún estímulo vinculado al sexo, al dinero o la vanidad.

No hace falta que les explique qué le sucede a las personas improbadas a las que un ascensor abrupto les hace pasar de marginados a la vida de palmaditas en la espalda, favores, dineros y lujos.

Supongo que desmontar a la UCO, a los jueces, a los medios y al rival es la manera eficiente de sacar, si bien no los presupuestos, que menos que las actividades delictivas que igual están paralizadas en el Ejecutivo. A mí este espectáculo grotesco me alegra los días. Al votante socialista no le suena mal nada de todo esto, porque la prensa que consume no hablan de ello desde hace años y él ya anda preocupadísimo en X con las últimas noticias internacionales que le llegan del fascismo italiano.

Jugar a las comparaciones y al uso de adjetivos siempre es un riesgo. Quizás la mafia calabresa intentaría matar más gente. Pero sin duda la situación sería menos cutre porque a estos los votamos y a algunos los sentamos en escaños aforados.

Este PSOE de campeones, de pleno espíritu McKinsey y móviles criptográficos ya está realizando una integración vertical de sus negocios. Encargar a fontaneros una investigación sobre la derecha, los jueces y la prensa. Sabemos solo de lo de Leire porque la chica es más tonta que un zapato y se deja grabar por una cámara en una videoconferencia deseando que Balas esté muerto.

Sé que es flaco consuelo cuando lo piensen de camino al Tribunal Supremo, pero ojalá que el día que pierdan el poder recuerden el aprendizaje moral y todas las risas que generosamente nos dieron.