Feijóo exhibe músculo para dar «todas las batallas»

En los últimos días, los mensajes con remisión a Génova se multiplicaban. Voces con peso querían hacerse ver, con oportunidad de la convocatoria del XXI Congreso Nacional del PP, para que sus impresiones sobre el rumbo que ha de tomar el partido sean recogidas en la próxima actualización del ideario político de la formación.

Con más o menos intención se ha instado al presidente del PP a resetear su propia estrategia política, que en estos momentos se centra en desgastar a Pedro Sánchez por su cerco judicial. En opinión del ala más «dura» del partido, Alberto Núñez Feijóo debía profundizar en un proyecto «ilusionante» con el objetivo de que, en las próximas elecciones generales, los votantes cojan la papeleta del PP no solo por el simple hecho de «echar» a Pedro Sánchez. Estas voces, comandadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o el expresidente José María Aznar, no han pasado desapercibidas en el núcleo duro del partido en estos días y es por eso que se ha ido diseñando una respuesta integradora. Porque la intención es un congreso «donde decidan todos». Sobre todo, habida cuenta de que no es un congreso por el poder y que no está en duda el liderazgo de Feijóo.

Así, el presidente, en un claro guiño a quienes le pedían «dar la batalla ideológica», prometió ayer «dar todas las batallas» y promover un «rearme moral» de la ciudadanía ante la «degradación» del Gobierno. Es un mensaje que lleva días enarbolando, pero que ayer tomó más relevancia debido al foro y momento en el que lo pronunciaba. En la entrega de avales en Génova para presentar su candidatura al congreso popular, Feijóo se comprometió «a poner claridad ante la oscuridad y a generar certezas». Aseguró que «reconstruirá» todo lo que Sánchez «ha destruido» y «convertirá al PP en el partido del cambio».

Feijóo exhibió a su vez músculo al entregar al Comité Organizador del PP sus 94.501 avales recabados por las 17 comunidades y dos ciudades autónomas en una semana. Ello supone un 78% más que los que obtuvo en el congreso de Sevilla de 2022. Muy lejos de los 5.000 apoyos que recaudó Pablo Casado allá por 2018. Para Feijóo, sus avales suponen un «compromiso», un voto de confianza, que espera mantener para conseguir «la confianza de la mayoría de los españoles».

Mensajes claros por parte de Feijóo, y también ideas que plasmó en su «decálogo» político: su eje de actuación que pondrá en marcha cuando llegue a La Moncloa. El presidente del PP pone el foco en la elaboración de una auditoría general ante «el despilfarro socialista», reafirma su intención de revisar «cada una de las 97 subidas ejecutadas por Sánchez» y quiere emprender reformas para reactivar el país. De fondo, con su decálogo también deja mensajes políticos. Feijóo está decidido a consolidar su posición en asuntos clave que, por afinidad, comparte con Vox. Así, la inmigración será uno de los temas que ocupará parte de su ponencia política. En este sentido, el partido apostará por una inmigración legal, segura y ordenada. Los populares defienden que la irregularidad «no puede generar derechos», y es por eso que exigen un contrato de trabajo y cumplir con las leyes del ordenamiento jurídico español para otorgar a los inmigrantes que vengan a España la etiqueta de regularidad. «Quien venga a aportar, será un ciudadano más; quien no, tendrá que irse». Una apuesta que gustó en el entorno de Ayuso, según ha podido saber LA RAZÓN.

Entre otras de las iniciativas también se encuentra la «eliminación de la burocracia» administrativa. El problema de la vivienda también ocupará espacio en el documento. Defenderán más oferta, más suelo y menos trabas y cargas para quien quiera acceder a una vivienda, al igual que facilidades para los jóvenes. Los populares apostarán por una energía «limpia, barata y sin apagones», esto es, una «neutralidad tecnológica y un mix energético limpio y competitivo que asegure el suministro». El decálogo popular incluye también el reto del agua con el objetivo de afrontarla con una «mirada de Estado».

Además, Feijóo se fijará en las instituciones públicas para «revertir los atropellos de Sánchez» y abordarán la defensa de la libertad y la igualdad. Eso sí, no planteará la relación con Vox: «De eso podemos hablar en otros foros; aquí, de los ciudadanos». Aunque el posicionamiento sobre inmigración, sí da pistas en este sentido.