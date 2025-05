Illa, sin presupuestos pero con 4.000 millones en el bolsillo

El presidente catalán empieza la semana con un viaje oficial a Japón y Corea. Las empresas catalanas pueden ser las principales afectadas por la política arancelaria de Estados Unidos y Salvador Illa aprieta el acelerador para ampliar nuevos mercados. No solo tiene Illa la intención de mejorar las relaciones comerciales, sino también atraer inversiones en el mundo de la industria y también en el de la gastronomía, potenciando la relación cultural. No en vano, Illa visitó el lunes la exposición de Joan Miró en el Tokio Metropolitan Art Museum, porque la cultura catalana tiene amplia penetración en Japón, lo que sitúa a Cataluña como uno de los destinos preferidos de sus ciudadanos. El turismo japonés es el que más gasta y apenas da problemas. Su presencia, por encima de los 300.000 visitantes anuales, es constante y está en crecimiento.

Casualidad o no, Salvador Illa se encontrará fuera de Cataluña en una semana movida. Ayer vivió la retirada de la votación de la oficialidad del catalán –junto con el gallego y el euskera– en Europa en la noche cerrada de Tokio. La obligatoriedad de que la decisión se tomara por unanimidad lo hacía complicado, pero Illa sonreía desde Japón. Los movimientos del PP contra el catalán han roto todas las posibilidades de acercamiento de Carles Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo. Para Puigdemont, los movimientos del PP han sido un desplante personal. José Manuel Albares y Pedro Sánchez se han trabajado el tema en Europa, porque estas tres lenguas las hablan 20 millones de personas que viven en una España plurilingüe y no les puede culpar. Lo que no ha tenido en cuenta Feijóo es que luchar por la oficialidad del catalán en Europa está previsto en el artículo 6 del Estatut vigente. Dicen en el PP que lo sucedido en Europa es una derrota sin paliativos del Gobierno de España, pero Illa ha encontrado el talón de Aquiles de Feijóo en Cataluña. «La posición de Feijóo deja muy claro cuál es su comprensión de la pluralidad de España y lo inhabilita para gobernar España».

Tampoco estará Illa para conocer en vivo y en directo la propuesta que elevará el ministro Carlos Cuerpo al Consejo de Ministros en la opa del BBVA al Sabadell. El mundo empresarial catalán ha participado activamente contra la operación en la consulta pública planteada por el Gobierno. El Sabadell, también. El BBVA, por el contrario, se ha mantenido al margen, pero su presidente abrió la puerta a la opción de mantener la marca Sabadell en Cataluña. Salvador Illa se ha mantenido cauto, pero es un secreto a voces que trata de influir en la decisión final. Lo hace sin estridencias pero sin ocultarse: «Hago más de lo que digo, pero hago». Seguro que estas palabras no tranquilizan al BBVA.

El presidente catalán vive en el alambre permanentemente pero va moviendo sus piezas para evitar males mayores. Como aliados tiene a sus adversarios, que no tienen definida su estrategia. En Madrid, Junts y ERC no están dispuestos a que Sánchez caiga y le mantendrán el apoyo. Los de Puigdemont gritan mucho pero le mantienen su respaldo. En Waterloo no han gustado ni un ápice los movimientos del PP contra la oficialidad del catalán y menos aún su agresividad contra la Ley de Amnistía. La alternativa de PP y Vox no está bien vista desde el mundo independentista catalán y los arrumacos entre PP y Junts son un puro espejismo, utilizado por unos y otros para amedrentar a Sánchez y poco más.

En Cataluña, Illa no tiene presupuestos. ERC no se los ha aceptado y los Comunes, que viven en su propia travesía del desierto, mantienen presión constante. Sin embargo, el presidente catalán afronta este año con tranquilidad. Esquerra y Comunes no le aprueban las cuentas pero le dan aire permitiéndole aprobar créditos por valor de 4.000 millones, que sumados a los últimos números aprobados por Pere Aragonés, con apoyo de Illa y claramente expansivos, lo sitúan en una cómoda situación en cuanto a inversiones y gastos.

De hecho, estos créditos han hecho posible la reforma de la Dirección de la Infancia y la Adolescencia para hacer frente a su deterioro y a los escándalos financieros y por abusos sexuales a una menor. 300 nuevos profesionales y un cambio estructural son la receta de Illa, que ha tenido pies de plomo en no culpar a los gestores responsables del desaguisado: ERC y Junts. «Hay que mirar al futuro», sentenció Illa.

Además, esta tranquilidad le permitirá afrontar el terremoto que se avecina el próximo 6 de junio en Barcelona. Ese día, el presidente Sánchez ha convocado una Cumbre de Presidentes que será todo un campo de batalla contra, entre otras cosas, la financiación singular para Cataluña. El tono lo marcó la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España cuando pidió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero que «parara los pies a Illa» por su financiación singular. El presidente catalán sabe que este año cumplimentar su acuerdo con ERC es imposible, pero mueve sus piezas para que la Agencia Tributaria Catalana coja músculo y pueda, al menos en 2027, gestionar la recaudación de impuestos incorporando a 200 nuevos técnicos. Lo logró pactando con ERC el último crédito de 468 millones. Sin embargo, en junio se acaba el plazo marcado por los republicanos para dotar de contenido la financiación singular y sin acuerdo, amenazan: «Que busquen otros socios», advierte Elisenda Alamany, secretaria de los republicanos. De momento, no hay ni pistas, ni contenidos ni tiempo. Veremos si ante un previsible incumplimiento los socios siguen apretando pero sin ahogar.