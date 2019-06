Multipartidismo: Pluralidad y regeneración

Entre los beneficios del pluripartidismo se cuentan la pluralidad, la instauración de una cultura de pactos (en España, aún por conseguir), la regeneración y una mejora de la comunicación. La política y el periodismo han vivido otra dimensión, incluso podríamos decir que ha aumentado el interés por la política –los datos de participación de las últimas elecciones generales así lo muestran–. Y es que, para mí, uno de los problemas que tienen los partidos políticos es que no integran la comunicación en la toma de decisiones, provocando que los problemas se agraven. No haber integrado a todos los valores del partido bajo una misma marca ha perjudicado mucho a Podemos. La salida de Errejón y la creación de Más Madrid ha sido un golpe muy duro, rompiendo su identidad. A nivel de comunicación, el relato de Iglesias se ha roto (la casta y el chalé). En cuanto a Cs, le ha llegado la hora de tomar decisiones, si apoyar al PP y colaborar con Vox o permanecer en el centro y abrirse a trabajar con ambos lados del espectro político. El problema es que ha entrado en el marco de la indefinición. Personalmente, creo que deberían centrarse en su identidad, sus valores y en trabajar su diferenciación de los otros partidos. El objetivo debe ser que los ciudadanos te conozcan, sepan qué defiendes y por qué tienen que votarte a ti y no a otro. No creo que imitar sea la mejor opción, yo me centraría en mi propio proyecto. Además, hay hueco político para ello, porque PP y PSOE no están en su mejor momento. Sin embargo, creo que en la izquierda se ha diferenciado el PSOE con bastante claridad y en el centro derecha aún no hay la misma certeza. Ciudadanos está en una situación delicada con notables diferencias internas, lo que genera un aumento de confianza en el PP de Pablo Casado.