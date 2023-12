Otra dimisión más dentro de la dirección de Podemos aumenta la crisis del partido

Una nueva dimisión dentro de la dirección de Podemos pone en jaque al partido en sus horas más bajas. Es el cuarto miembro de la dirección morada que dimite de sus responsabilidades en menos de un mes a causa del choque de trenes total mantenida en el tiempo -y reforzada ahora- contra Yolanda Díaz.

Un alto cargo de confianza de Ione Belarra en el ministerio de Derechos Sociales se da de baja de la dirección de Podemos al tiempo que cesa como Director General de Derechos Animales, debido a la entrada del nuevo Gobierno de coalición. Se trata de Sergio Torres, artífice junto a la ministra de Derechos Sociales de la ley de protección animal en la pasada legislatura.

En una carta publicada en sus redes sociales, Torres se muestra muy crítico con la decisión de los morados de romper con Sumar en el Congreso de los Diputados. Lamenta que su partido haya decidido "no aceptar estar en este Gobierno" y reconoce que no comparte esa hoja de ruta. Díaz ofreció a Podemos estar representado en el Consejo de Ministros bajo la figura de su secretario de Economía en la Ejecutiva, Nacho Álvarez. Una oferta que el partido rechazó ante su objetivo de que fuera Irene Montero quien repitiese al frente del ministerio de Igualdad.

El ya exmiembro de la dirección de Podemos explica que es esa la cuestión que le hace "dar un paso al lado". "No pudiendo seguir al frente de mis responsabilidades orgánicas en la dirección del partido, así como mi participación en el órgano de dirección de Podemos". Para el exdirigente morado, Podemos rechaza estar en los espacios de gobernanza. "Desde 2015 abracé la hipótesis de la necesidad de participar en los espacios de gobernanza para avanzar en derechos para los que no tienen vox. Entiendo que la dirección de Podemos, en la actualidad, se ha desplazado de esa premisa con la que coincidí y participé desde su origen y el espacio Sumar ha decidido que las políticas de protección animal no son prioritarias".

No solo es crítico con Podemos, sino que censura que en Sumar no haya metas y objetivos para que la dirección General de Derechos de los animales no haga "ruido" en la próxima legislatura.

