El otro fracaso para Podemos: IU vence en dos comunidades y en cinco ciudades, como mínimo

El fracaso en escaños para Podemos no solo fue perder cinco de los seis gobiernos autonómicos en los que participaban. Ni hasta los 32 escaños que en 2019 logró en elecciones con Izquierda Unida. Ni tampoco el hecho de que se celebren elecciones generales de manera anticipada, a pesar de no llegar en condiciones idóneas para exigir un acuerdo de máximos con Sumar. O que no hayan conseguido superar los resultados de su izquierda rival; Más Madrid y Compromís, a pesar de que estas dos formaciones tampoco salen bien paradas en el resultado final.

En la debacle de Podemos hay varias variables a analizar en estos días. Una de ellas es la propia interna.Y es que en la propia coalición de Podemos-IU en estas elecciones autonómicas y municipales hay -dentro del mal resultado para los dos partidos- uno que sale mejor parado y otro que peor. IU fue el partido dentro de la coalición que primero salió a asumir los resultados, reconociendo la magnitud del batacazo y la necesidad de una gran reflexión en la coalición electoral y en el propio espacio progresista, todo con vistas a la falta de unidad de la izquierda que ha acabado lastrando a todo el bloque en estas elecciones.

Sin embargo, una vez que los resultados están ya escrutados, hay claves dentro de la propia coalición. La principal es que Izquierda Unida, partido al que el propio Podemos terminó absorbiendo en su coalición, acaba mejor parado que Podemos en hasta dos comunidades y en seis ciudades. Los de Alberto Garzón devuelven a Podemos algunos de los envites que se han sucedido durante estos últimos años de coalición electoral desde el "pacto de los botellines" entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón para su primera experiencia juntos en las elecciones generales de 2016. Desde entonces, en IU se critica continuamente la hegemonía impuesta de los morados. Ahora, en plena disputa de los morados con Yolanda Díaz para negociar un pacto electoral de cara a las elecciones generales, cada uno irá exhibiendo sus resultados para hacer valer sus apoyos.

El partido de Alberto Garzón ha logrado más representación que Podemos en dos comunidades en las que se presentan por separado, de esta manera, en plena reconfiguración de la izquierda, la propia IU logra un puesto en alza en la hegemonía de la izquierda. En Asturias, IU se alza con tres escaños y Podemos se queda con uno. En Aragón, IU logra 1 y Podemos se deja cuatro por el camino. En hasta seis ciudades, analizadas por LA RAZÓN, en las que tampoco hubo pacto final entre los de Ione Belarra y los de Alberto Garzón, Izquierda Unida se alza con escaños mientras los morados no consiguen en cinco, como en Zamora, Oviedo, Zaragoza, Rivas o Langreo. Así, ante estos resultados en alza, en Izquierda Unida valoran que "mantiene una representación territorial muy importante, compuesta por concejales y concejalas, diputados y diputadas autonómicos/as, provinciales, y un buen número de alcaldes y alcaldesas".

En IU, reconocen esta hazaña, pero lo cierto es que se le resta importancia. Oficialmente el partido explica que el 28-M ha arrojado "unos resultados muy negativos para la izquierda" y no esconden que "muchos gobiernos progresistas se han perdido", mientra que en Podemos, de momento, no verbalizan este análisis. "El saldo es pésimo", explican sin paliativos. La izquierda, dicen, está en un "estado de confusión". Creen que sus gobiernos ha promovido políticas par desplegar protección adicional a las familias trabajadoras, por ejemplo y que el peso de la crisis "no ha recaído exclusivamente en los de siempre". Esto lo ve como una "gran diferencia". Pero, lamentan, "no ha sido suficiente". Creen que en una campaña en la que Podemos ha optado por presentarse como el partido de "la valentía", con políticas en beneficio de la mayoría pero "luego no nos votan como esperamos, existe el riesgo de echar la culpa al votante" y eso lo consideran como un "error infantil".

El partido cree que, de cara a la convocatoria electoral próxima, hay que estar "a la altura de nuestro país" y recuperar la "iniciativa y salir a la ofensiva". Se preparan para poner su capital a la disposición del "conjunto del país" y fían a Sumar y la candidatura de Díaz su futuro. "Sumar y la candidatura de Yolanda Díaz son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales", se ratifican.