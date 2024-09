Pleno del Congreso de los Diputados

El pleno aborda el debate de toma en consideración de dos iniciativas legislativas de grupos parlamentarios. La primera es una Proposición de Ley de modificación de la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia; y de la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, presentada por el Grupo Vasco (EAJ-PNV). Y la segunda, impulsada por Podemos, formación integrada en el Grupo Mixto, es una Proposición de Ley Orgánica para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, y la plena protección de las víctimas de violencias sexuales.

Por un lado, la iniciativa del Grupo Vasco (EAJ-PNV) propone “una doble reforma para ahondar en el control político y judicial de las actuaciones del CNI, en especial en lo relativo a aquellas intervenciones con afección en derechos fundamentales, que requieren de las máximas garantías y del máximo respeto al Estado de derecho”.

Por su parte, la proposición de ley orgánica del Grupo Mixto plantea modificar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de asistencia jurídica gratuita, con objeto de “ impulsar la implementación de la protección integral regulada” en la Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual, “pero dependiente de actuaciones de diversas instituciones con competencias en la materia”.

A continuación, se verán las iniciativas no legislativas. En primer lugar, se abordará la Proposición no de Ley “relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto”, del Grupo Vasco (EAJ-PNV). Después se debatirá la Proposición no de Ley “sobre la paralización definitiva de la privatización de las torres de control de Aena y la eliminación del Sistema AFIS en los aeropuertos de Aena de El Hierro y La Gomera”, presentada por Coalición Canaria, formación integrada en el Grupo Mixto. Posteriormente, el Pleno debatirá dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Una del Grupo VOX, sobre la política de colaboración del Gobierno con los países de nuestro entorno en lo referente a la defensa de las fronteras; y otra del Grupo Popular, para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación de presentar un Plan Fiscal Estructural antes del 20 de septiembre y cuándo va a someterlo a validación en el Congreso.