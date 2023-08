El PNV acepta reunirse con Feijóo, pero mantiene el "no" a su investidura de la mano de Vox

El PNV sí acepta reunirse con Alberto Núñez Feijóo en el marco de la ronda de conversaciones que va a abrir el líder del PP a partir del lunes para conseguir los cuatro apoyos que le faltan para alcanzar la mayoría absoluta, aunque los nacionalistas vascos mantienen "clara" su postura: siguen en el "no" a una investidura del candidato popular porque sería con los votos de Vox. "Si nos llama el PP, evidentemente que, por mínima cortesía, hay que ir a la reunión y puede servir para que el señor Feijóo y yo nos conozcamos porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más", ha adelantado Aitor Esteban en un vídeo grabado y difundido por el PNV.

"Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y es que, en una investidura de la mano de Vox, no vamos a participar", ha señalado Esteban. Actualmente, Feijóo tiene 172 votos atados y necesita cuatro para llegar a los 176 de la mayoría absoluta y el PNV tiene cinco parlamentarios que podrían permitir al candidato popular la investidura.

El portavoz del PNV en el Congreso, además, ha valorado la fecha del primer debate de investidura y considera que ahora hay una propuesta de candidato y un pleno convocado, pero con "un mes" por delante en el que "las posiciones ya están fijadas por prácticamente todos los partidos, por no decir todos". "Un mes en el que va a haber mucha especulación y mucho marketing, pero la verdad es que no creo que vaya a haber sorpresas", ha afirmado Esteban.