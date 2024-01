Podemos se cobra la primera "vendetta" contra Yolanda Díaz

Podemos demuestra que está en plena forma para condicionar la legislatura y, concretamente, para someter a Yolanda Díaz. Los morados desplegaron ayer su hoja de ruta en el Senado dirigida a señalar a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Se cobraban, con sus votos, una venganza directa sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno en la batalla encarnada en la izquierda alternativa al PSOE por la hegemonía del espacio.

El decreto del subsidio por desempleo es el único que cayó automáticamente en el Pleno y era, precisamente, la medida estrella de Yolanda Díaz con la que preveía elevar el subsidio que actualmente se marca en 480 euros mensuales a 570 euros durante los seis primeros peses de percepción y a 540 euros en los seis meses siguientes. Las mejoras decaen por los cinco votos decisivos de Podemos, aunque aun hay tiempo para negociar, puesto que la entrada en vigor de la reforma estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.

Los morados demuestran así su influencia real y su condición determinante en la legislatura a la vez que someten a Díaz al quedar cualquiera de sus nuevas iniciativas también en sus manos si no hay una negociación en la que Podemos considere que ha conseguido rédito. El partido que dirige Ione Belarra se cobra una primera victoria importante con la que Díaz queda derrotada parlamentariamente. Es la vicepresidenta, y es Sumar, no el PSOE ni la parte socialista del Gobierno, quien asume la primera derrota de la legislatura. En el Gobierno, de momento, no se valora en público el alcance de su derrota, a pesar de que su posición en Moncloa queda desdibujada. En el Gobierno han insinuado ya en varias ocasiones que Díaz «no está siendo capaz» de controlar a sus exsocios de coalición y también han pedido reiteradamente a la vicepresidenta que alfojara la tensión con los morados para evitar que traten de boicotearles en el futuro. Una percepción que también comparten en Sumar cunde la sensación de que ésta será la tónica general durante toda la legislatura con Podemos. Tratarán, dicen en el partido de Díaz, de «desesperarnos» en cada votación en la que la vicepresidenta «tenga un papel destacado». En lo que sí hay consenso en Sumar es en criticar a los morados por su fijación contra la vicepresidenta y es por eso que denuncian que «no hacen daño a ninguna vicepresidenta, sino a los ciudadanos».

Fue la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien confirmó a primera hora de la tarde de ayer que no apoyarían con sus votos el decreto de Díaz. La líder de Podemos explicó que el Ministerio de Trabajo no se había comprometido por escrito a revisar la reforma del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años. «No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor de ese decreto como era nuestra voluntad», censuró. Fuentes de la dirección morada fundamentan su decisión en que con la reforma se confirma un «recorte» para los mayores de 52 años, mientras que en Trabajo y también en Sumar lo rechazan.

Los morados demuestran con esta votación que no tendrán complejos durante la legislatura de votar con el PP y Vox. En el partido inciden en que sus cinco diputados no tienen ningún acuerdo con el Gobierno de coalición, por lo cual, podrán actuar en cada negociación «con las manos libres». Cargos de Podemos emplazaron al Gobierno a convocar mañana mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo «sin recorte» para parados mayores de 52 años, dado que así tendrá garantizado su voto a favor.

La muestra de que los morados situaron en la diana a Díaz es que tan solo votaron en contra de su decreto. El «ómnibus» y el anticrisis salieron adelante tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para suspender los desahucios hipotecarios durante cuatro años.

La respuesta en Sumar ante el órdago consumado de Podemos fue la de vincularles en la misma foto que con PP y Vox. La propia Díaz lo explicitó en una entrevista en Onda Cero. «Si vota con Vox y golpea a los parados, ya sabemos lo que está haciendo. Si uno vota con Vox pues se hace eco de lo que está siendo un planteamiento político de la extrema derecha». Para la vicepresidenta Mientras, el portavoz de Más Madrid en Sumar, Íñigo Errejón, acusó a los morados de «compartir voto» con PP y Vox. «Es una tremenda irresponsabilidad, no hace daño al Gobierno ni a Sumar, sino a los parados que no van a cobrar 90 euros más», censuró. La líder de los comunes en Sumar criticó a los morados por su «falta de respeto» y les acusó de «no entender para que sirve la política».