Podemos sube el precio: pide a Sánchez que intervenga a las eléctricas y cree una energética pública

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que intervenga por seguridad nacional a las empresas eléctricas para obligarlas a dar información sobre el apagón y ha exigido que destine los 10.500 millones de gasto militar que aprobó recientemente para crear una compañía pública energética.

Durante una rueda de prensa en el Parlamento de Castilla y León, donde es también diputado autonómico, Fernández ha calificado de "escandaloso", "inadmisible" y "del todo inaceptable" que las empresas eléctricas privadas se nieguen a dar los datos para conocer las causas del apagón del pasado lunes. .

"El Gobierno tiene que intervenir las sedes de las eléctricas en nombre de la seguridad nacional para obtener los datos y poder conocer hasta el último detalle de lo acontecido y de las causas de la caída del sistema eléctrico aunque dichas empresas se nieguen a entregar los datos, para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía", ha sentenciado.

"Está sucediendo a día de hoy algo que es gravísimo", ha añadido Fernández que ha afirmado que el propio Gobierno ha reconocido que las empresas eléctricas privadas no quieren entregar los datos para conocer las causas del apagón. "Esto no puede ser, esto es del todo inaceptable", se ha reafirmado.

Por otro lado, ha lamentado que las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional celebradas hasta el momento no hayan servido "absolutamente para nada" y sólo "para hacer parecer que se hace algo" y para "salir del paso". "Desde luego, no han tenido ningún tipo de resultado y a día de hoy han sido totalmente infructuosas", ha zanjado.

En este sentido, ha informado de que Podemos presentará este miércoles una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno que intervenga a las empresas energéticas ante la necesidad de obtener los datos y la información que permitan conocer "hasta el último detalle" de las causas de la caída total del sistema eléctrico.

Asimismo, ha anunciado una proposición no de ley de Podemos en el Congreso para pedir la creación inmediata de una empresa pública de energía, desde el convencimiento de que la seguridad no consiste en "comprar más armas ni en alimentar la industria de la guerra", como ha reprochado al Gobierno, y sí en tener un sistema público de energía fuerte que no haga vulnerable al país.

Pablo Fernández ha defendido al respecto que un sistema público de energía puede actuar de forma inmediata frente a apagones como el del lunes, evitar esas situaciones y proteger "a las miles y miles de familias que a día de hoy viven sumidas en la pobreza energética".

"No puede ser que nuestro país esté a expensas de un sistema energético privatizado y controlado por empresas que únicamente se mueven por intereses económicos y que desatienden la seguridad nacional, como ha quedado de manifiesto el pasado lunes", ha argumentado.

Fernández ha responsabilizado al bipartidismo de PP y PSOE de haber llevado al país "al callejón sin salida" en el que, a su juicio, se encuentra hoy el país que, según ha lamentado, "no tiene soberanía energética" y está "al albur de los designios y de los deseos de empresas energéticas que priorizan sus intereses económicos a la seguridad y el bienestar" de los ciudadanos.

"Los expertos venían alertando que esto --el apagón total del lunes-- podía ocurrir y que se podría haber evitado", ha concluido Fernández que ha lamentado que España tenga un sistema energético "privatizado y diseñado en beneficio de las grandes compañías energéticas que compran a políticos del PP y PSOE".

Finalmente, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber preferido gastarse el dinero público en aumentar el gasto militar mientras España tiene "una red eléctrica vulnerable" y ha insistido en la necesidad de reorientar el dinero público para invertir en seguridad energética y no en gasto militar.

Y ha recordado que el PSOE rechazó en 2018 la propuesta de Podemos de nacionalizar la red eléctrica con el argumento de que era imposible obtener los 8.000 millones de euros que costaba esa medida cuando ahora "sí ha encontrado 10.000 millones de euros para aumentar el gasto militar".