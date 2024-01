Podemos y Sumar retoman la negociación en País Vasco tras la ruptura en Galicia con la incógnita del nombre de la candidata

Sumar se centra ahora en construir una candidatura de unidad en País Vasco, después de que esta intención descarrilara en Galicia a finales de año tras el "no" de las bases de Podemos -dirigido por Pablo Iglesias- a concurrir con Sumar. Si bien, en Galicia habrá cuatro opciones de izquierda para tratar de arrebatar al PP la presidencia gallega, en el País Vasco se centralizan ahora todos los esfuerzos en evitar la misma ecuación.

Las opciones, sin embargo, de que la alianza fluctué dependerán en buena medida del acuerdo al que llegue Podemos y Sumar en cuanto a la elección del cabeza de cartel a las elecciones vascas. Es esta futura candidatura la única que, de momento, no cuenta con candidato, mientras que PSOE, PP, PNV y Bildu ya lo han nombrado y ya están inmersos en la precampaña. Así, en Sumar se ponen a trabajar a contrarreloj, conscientes de que el tiempo apremia y que juegan en desventaja al no contar con una confluencia ya consolidada.

En el País Vasco, las negociaciones continúan y tratan de encapsular la guerra en Galicia para salvaguardar las conversaciones. Así, el negociador de Sumar en País Vasco, el diputado Lander Martínez, ha asegurado esta mañana que lo sucedido en Galicia no va a condicionar, de momento, la hoja de ruta de su partido y confirma que seguirá negociando una posible coalición con Podemos. "Lo mejor para el espacio progresista es que haya una única candidatura amplia. Tenemos que facilitar que todas las partes estén representadas y acogidas para las elecciones al Parlamento Vasco", ha asegurado en una entrevista en el informativo de RNE en el País Vasco. El portavoz admite que "el devenir" en Galicia "enfría ciertos elementos de la negociación" y que también obliga a "rehacer algunos de ellos"

En Podemos, de momento, no se han echado atrás en las negociaciones y tienen voluntad de hablar con Sumar País Vasco. Pero, ahora, es el nombre del candidato el que ocupa las conversaciones. Si bien, todas las fuerzas tienen claro que la coalición debe estar liderada por una mujer, el consenso no llega sobre el nombre a presentar. Los morados siguen proponiendo que sea la candidata Miren Gorrotxategi quien lidere la futura candidatura. Algo que Sumar no veta pero que tampoco confirma. De hecho, el hombre fuerte de Yolanda Díaz en el País Vasco, ha reconocido en la misma entrevista que Sumar se reserva una "posición principal" para proponer candidato en el País Vasco. Fuentes de la negociación reconocen que ésta es la batalla principal en estos momentos. Al tiempo, en el partido de Díaz prometen seguir "trabajando" para "componer esa candidatura amplia" y se comprometen a "facilitar que todas las partes estén representadas", en palabras de Lander Martínez.