El día después de las elecciones, cuyo resultado complica aún más la formación de gobierno, el Secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha descartado en una entrevista en “Más de Uno” de Onda Cero que su partido vaya a apoyar a Sánchez en una investidura. Tras el resultado electoral de ayer ha subrayado que el presidente en funciones ha perdido este plebiscito personal y tiene que dar un paso al frente.

Es más ha asegurado que hasta que no se vaya el líder del la política española no se va a desbloquear, por lo que le ha exigido responsabilidades por haber convocado elecciones que no han cambiado nada. "El señor Sánchez hoy es el bloqueo personalizado, nos ha llevado a unas elecciones y ha intentado diluir el centro derecho, ha intentado crecer en votos y en apoyo y no lo ha conseguido y en este momento es a él al que corresponde tomar la iniciativa", ha dicho Egea en la Cope.

El dirigente popular ha defendido a su partido como "la única alternativa de Gobierno" y ha insistido en que "lo más importante es impedir que Sánchez continúe". "Evitar que gobierne Sánchez es una labor patriótica en la que el PP va a seguir trabajando para que eso ocurra", ha señalado en Onda Cero Egea, quien ha asegurado que su formación seguirá trabajando "para ofrecer esa alternativa moderada de centro derecha".

Por otro lado , el número dos de los populares ha insistido en que “no podemos hacer a Sánchez presidente porque sabemos lo que vale su palabra". De hecho, ha dejado claro también que el PP va a liderar la alternativa a Sánchez porque es lo que han votado los ciudadanos.