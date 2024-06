La presidencia del Parlament, en el aire: dirime el primer pulso Illa-Puigdemont por la Generalitat

En plena digestión de los resultados de las europeas se constituye el Parlament de Cataluña para dar los primeros pasos de una legislatura incierta. Las negociaciones para acordar la Mesa del Parlament son el primer pulso de los partidos porque el presidente de la Cámara Catalana tiene en sus manos la designación del candidato a la presidencia de la Generalitat.

A las 16 horas dará comienzo la sesión constitutiva. Agustí Colomines, un histórico de Convergència, próximo a Puigdemont aunque al frente de su propio partido -Acció per la República- será el presidente de la Mesa de Edad acompañado de Mar Besses -ERC- y Julia Calvet -Vox-. Su papel al inicio de la sesión será importante porque él decidirá si votan los dos diputados ausentes: Lluís Puig y Carles Puigdemont.

La pasada semana el Tribunal Constitucional anuló la validez del voto telemático en estos casos pero está por ver que posición tomará Colomines. «Sin comentarios», contestó a las preguntas de La Razón sobre si permitirá el voto o solicitará un informe a los servicios jurídicos de la Cámara. La decisión de Colomines se hace fundamental. La suma de Junts, ERC y CUP es de 59 diputados. Con Aliança Catalana podrían alcanzar los 61, aunque no hay conversaciones con Silvia Orriols, líder de los separatistas de extrema derecha. Si Puig y Puigdemont no pueden votar se complican las posibilidades de una mayoría independentista, que de hecho todavía no existe porque ERC y PSC mantienen fluidas conversaciones, y ERC tampoco esconde su desconfianza con Junts a la que acusan del fracaso de la legislatura.

Los socialistas se manifiestan muy prudentes. «Todo está muy abierto», afirman las fuentes consultadas que ponen el acento en desligar «las conversaciones de la Mesa con la investidura». El PSC se ha marcado como objetivo que «la Mesa no tenga mayoría independentista», aunque no descarta que sea presidida por un independentista, lo que equivaldría a un acuerdo con los republicanos. En ERC silencio sepulcral sobre el estado de las conversaciones: de hecho, tras las elecciones europeas, hubo una reunión de la dirección para tomar decisiones (Ejecutiva). Diferentes fuentes consultadas afirman que ERC no descarta nada y se considera un partido clave en la Mesa y en la investidura. El interrogante es saber si hará seguidismo de Junts. O sea, si ERC jugará a que Carles Puigdemont sea candidato y le permita votar de forma telemática, algo que decide la nueva Mesa. Por este motivo, se supone que ERC no entrará en veleidades si llega a un acuerdo con el PSC. Sin embargo, en estos días ha corrido como la pólvora la posibilidad de que ERC deje que Puigdemont se presente, no consiga los apoyos necesarios y así tener las manos libres cuando se presente Illa.

Tampoco el PP suelta prenda porque también tiene la llave en su mano. Alejandro Fernández ha dicho por activa y por pasiva que no hará presidente a Salvador Illa pero tener un puesto en la Mesa dará visibilidad a los populares -incluso una vicepresidencia- después de más de 12 años de ostracismo. PP y PSC también mantienen conversaciones. Juntos suman 57 diputados que sumados a los 6 de los Comunes hacen posible una mayoría alternativa a la independentista para ocupar la Mesa del Parlament.

El escenario es tan incierto que Salvador Illa tampoco ha definido cual será el candidato o candidata del PSC. En estos días, el nombre de Ramón Espadaler -exdiputado de CiU, exconseller de Interior con Artur Mas y dirigente de Units per Avançar, partido que se presenta en coalición con el PSC- ha salido en las quinielas, pero en la sede del Partido Socialista no confirman su candidatura. ERC ha propuesto a Joan Ignasi Elena, conseller de Interior, ex militante socialista y un hombre muy cercano a Oriol Junqueras, como presidente. Consultado por este periódico, Elena no ha querido dar ningún detalle de las conversaciones aunque públicamente siempre ha dicho que una cosa es la Mesa y otra la investidura. Junts per Catalunya ha propuesto a la que ha sido presidenta esta legislatura, Anna Erra.

Por ERC y PP pasan las mayorías en la sesión constitutiva de hoy. Será el primer examen pero el más importante, la investidura del President sigue siendo una incógnita y no se han disipado las posibilidades de una repetición electoral con redoblados esfuerzos por parte de Puigdemont de forzar la sumisión de ERC en una candidatura unida del independentismo. En ERC se resisten pero no están en el mejor momento porque sus líderes son interinos y el partido es un hervidero.

Los socialistas se muestran optimistas, aunque confían más en la investidura de Illa que en el control de la Mesa. «Está todo abierto pero irá bien», sentencian. Illa es mucho más cauto y esperará a los resultados de las europeas. El resto de partidos también porque nadie descarta la influencia de los resultados en las negociaciones de esta mañana.