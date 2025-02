El PSOE da por amortizado a Mazón y eleva el tiro contra Feijóo

El PSOE eleva su ofensiva contra el PP por las responsabilidades políticas de la DANA. En el partido dan por amortizado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de quien creen que no es "digno de la confianza que le dieron sus votantes" y elevan ya el tiro hacia Alberto Núñez Feijóo por "mantener la suya propia en una persona a la que señala la mentira y la negligencia".

Fuentes socialistas consultadas por este diario acusan al líder valenciano de no haber dicho "una sola verdad desde el mismo día en que la DANA azotó Valencia" y ven en su "nueva versión" sobre su llegada al Cecopi a las 20:28 horas, una "estrategia judicial". Entienden que Mazón busca desvincularse de las responsabilidades penales que puedan derivarse del envío tardío de la alarma que llegó a los móviles de los valencianos a las 20:11 horas, cuando muchas zonas estaban ya anegadas por el agua. Esto, después de que el sumario judicial asegure que el grueso de las muertes se produjo en la horquilla entre las 19:00 y las 20:00 horas.

En el PSOE, conscientes de que no pueden hacer caer a Mazón, porque una moción de censura solo le reforzaría, buscan ahora instrumentalizar esta resistencia en el cargo para debilitar la posición de Feijóo en Madrid. La incomodidad de Génova es manifiesta con la estrategia que está siguiendo el presidente de la Generalitat, a quien han pedido que se centre en la reconstrucción y al que ven enredado continuamente en el día de la tragedia. El lunes, en su intervención en Madrid, Mazón se presentó como un "daño colateral" y exhibió un listado de 16 llamadas que pretendían ser exculpatorias. Los socialistas quieren atar ahora a Feijóo al líder valenciano, asegurando que ambos "nadan en una riada de mentiras".

"El primero las permite con su apoyo, y el segundo las ejecuta cada vez que se pone delante de un micrófono. Mazón ha vuelto a dar una nueva versión sobre la hora a la que llegó al Cecopi, el centro de emergencias en el que con su ausencia se creó el caos y la inoperancia. La jueza que investiga este caso lo ha dejado claro: la competencia era de Carlos Mazón", señalan fuentes del partido.

El PSOE critica que "no puede pasar un minuto más como presidente valenciano" porque "la montaña de mentiras sobre la que edifica su mandato no puede quedar impune". Sin embargo, a la espera de que "la Justicia sea implacable", piden que se depuren las responsabilidades políticas. "Si Feijóo no tiene la capacidad para apartar del cargo a Mazón debería reflexionar sobre su irrelevancia como presidente del PP. Feijóo y Mazón han unido sus destinos políticos", aseguran fuentes oficiales del partido que quieren aprovechar la crisis en la Comunidad Valenciana para perjudicar al presidente popular.