El PP registra este martes en el Congreso su ley de conciliación "abierta al consenso"

El PP insiste en la importancia de implementar medidas sociales para mejorar el problema demográfico. Para ello, el partido registrará este martes en el Congreso de los Diputados la ley de conciliación que ha desengranado a lo largo de toda la semana donde asegura que será una norma "abierta al diálogo" ya que no está cargada de ideología. "Es una ley para todos".

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha recordado que las medidas sociales que Alberto Núñez Feijóo está poniendo sobre la mesa están "alejadas de la división" y el objetivo es "ensanchar el espacio de la democracia y la moderación" además de hacer énfasis en un proyecto de concordia así como hablar de los problemas que preocupan a los españoles. "El momento político que vivimos es insostenible" ha apuntado Sémper ante un Gobierno que, apuntó, lo único que quiere es "mantenerse en el poder". Los populares también presentarán una ley de vivienda que irán desengranando a lo largo de las próximas semanas.

La vicesecretaria de igualdad del PP, Ana Alós, reivindicó la importancia de una ley de conciliación que dijo, hay que tratar "con rigor". Y es que, recordó, los datos dejan claro que las mujeres son las que más se sacrifican a la hora de renunciar al trabajo por la familia e incluso son muchas las mujeres que no tienen los hijos que le gustaría tener, apuntó. Por ello los populares abogan por una "corresponsabilidad familiar" así como "trabajar de otra forma" algo que considera "puede ser un factor de aumento de productividad" si se hace de manera coordinada. "Ninguna familia debe verse en la decisión entre dejar de trabajar o dejar solo a sus hijos". Alós incidió en que la conciliación "no es una cuestión ideológica", por lo que anunció el registro de la ley y seguirán reuniéndose con agentes sociales. "No buscamos la imposición, estamos abiertos al diálogo" y tiene como objetivo "mejorar la vida de los ciudadanos para que ninguna persona tenga que renunciar al trabajo" por dedicarse a los cuidados.

Además, el PP propone la creación de un premio nacional de conciliación para así valorar e incentivar las buenas prácticas empresariales o que las empresas que presenten un plan sobre ello tendrán una mejor valoración a la hora de presentarse en una contratación pública.

Entre ellas, destacó que el Plan de ayudas para la incorporación laboral de las mujeres que hayan abandonado el trabajo y se puedan reenganchar a ello. Establecer plan de ayudas directas para familias con ayudas a cargo, para familias con personas con discapacidad, con menores a cargo que padezcan enfermedades crónicas o funcionarios que tengan a su cargo menores.

Proponen la creación de un premio nacional de conciliación para así premiar las buenas prácticas empresariales o que las empresas que vayan más allá de lo que la ley exige tengan una validación añadida a la hora de ir a una licitación de contratación pública, por ejemplo. Esta ley, defendió Alós, "no va contra nadie es para todos. Que no sea una carga para nadie sino que la distribuyamos también para la administración", apuntó.

Entre las medidas de esa ley están incrementar hasta las 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad para las familias monoparentales, blindar las bonificaciones a familias numerosas para contratar cuidadores, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de las 16 a las 20 semanas, así como la libertad para disfrutarlos mediante lo que denominan "banco de horas", entre otras.

La vicesecretaria del PP indicó que están convencidos de que la ley puede traer aparejado también un "incrementos de la productividad" si se pacta con las empresas ya que considera que un empleado rinde más si se puede establecer medidas que favorezcan la vida laboral y personal ya que se consigue así "mejora la calidad de vida de todos". "Seguro que es posible mejorar las condiciones laborales". El PP planteará al CEOE la ley de conciliación partiendo de la base de que existe un reto demográfico que es un "desafío de país" que hay que hacer frente "entre todos" e instará a todos a poner de su parte.

Los populares se mantienen a la espera de cerrar agenda con CEOE y sindicatos y demás entidades que han colaborado para llevar a cabo esta ley. También apuestan por reunirse con los grupos parlamentarios ya que asegura que no es una ley ideológica sino que es para todos y "estamos dispuestos a buscar consensos".