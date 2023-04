El PP busca reformar el CIS para acabar con la "manipulación de Tezanos"

La independencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) siempre ha estado en entredicho debido al cargo que representa a esta institución pública. José Félix Tezanos es su director desde la entrada de Pedro Sánchez en el Gobierno en el 2018. Su vinculación con el PSOE -formaba parte de la Ejecutiva- ha sido uno de los motivos que más polémica ha suscitado al resto de partidos. Hasta a Podemos. El propio Pablo Iglesias reconoció al entrar en el Gobierno que era uno de los "trágalas" por entrar en Moncloa.

Durante su camino al frente del CIS, desde todos los partidos han acusado a Tezanos por su "manipulación" y "cocina" en sus encuestas. La última polémica fue la semana pasada cuando los morados denunciaron que en su encuesta del mes de marzo, el CIS había decidido ubicar como "otros partidos" a los electores que reconocían sentir simpatía con Sumar, opción electoral que todavía no se había confirmado oficialmente.

Ahora, el PP ha decidido registrar una proposición de ley que será debatida la semana que viene en el Pleno del Congreso para acometer la "reforma del CIS". Así lo ha explicado la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, este martes en rueda de prensa tras la junta de Portavoces. Según ha explicado se trata de una iniciativa para "garantizar la independencia y neutralidad" en la actuación del CIS. La dirigente popular ha asegurado que "cada día somos más los que podemos agruparnos como damnificados de la manipulación de Tezanos".

Gamarra ha criticado a Tezanos por ser un "reconocido socialista al servicio de Sánchez" y ha lamentado que "se utilice de manera imparcial el CIS para intentar siempre ayudar al Gobierno". La propuesta que ha registrado el PP busca modificar el método de elección y las condiciones de quien se encuentra al frente del CIS para que se use el CIS "al servicio de la sociedad" y "no al servicio del secretario general", en referencia a Pedro Sánchez. A su juicio, Podemos no debería tener problemas en apoyar esta reforma, al entender que ellos mismos se han sentido perjudicados por el CIS, como denunciaron sus portavoces la pasada semana. "Si las denuncias que ha llevado a cabo Podemos son ciertas, evidentemente no tendrán que tener problema en abordar la reforma del CIS.